Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 55 artarak 1 milyar 934 milyon 779 bin 442 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00 ve 17.00-19.00 saatlerinde 4 bin 500 lira, en düşük saat 23.00'te 2 bin 451 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 358 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 406 lira 94 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 72 lira 89 kuruş, en düşük 299 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.