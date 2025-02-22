Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,5 azalarak 1 milyar 294 milyon 974 bin 800 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 849 lira 2 kuruş, en düşük saat 11.00 ve 15.00'te 999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 107 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 118 lira 9 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 950 lira, en düşük 1275 liradan işlem gördü.