Türkiye elektrik piyasasında işlem hacmi ve fiyat hareketliliği hız kazandı. EPİAŞ’ın paylaştığı güncel verilere göre, spot elektrik piyasasındaki işlem hacmi bugün, bir önceki güne kıyasla muazzam bir artış göstererek 1 milyar 273 milyon 554 bin 187 lira seviyesine ulaştı. Piyasadaki bu canlılık, yarınki saatlik fiyat tarifelerine de doğrudan yansıdı.

EN YÜKSEK FİYAT AKŞAM SAATLERİNDE GÖRÜLECEK

Gün öncesi piyasada yapılan değerlendirmelere göre, yarın bir megavatsaat elektriğin fiyatı zamansal dilimlere göre büyük değişkenlik gösterecek. Yarın için en yüksek elektrik fiyatı, tüketimin ve talebin yoğunlaştığı akşam 20.00 ile 21.00 saatleri arasında gerçekleşecek ve 4 bin 300 lira 1 kuruş olarak uygulanacak.

EN DÜŞÜK FİYAT SABAHIN İLK IŞIKLARINDA

Buna karşın, elektriğin en ucuz olduğu zaman dilimi ise sabah saatleri olacak. Yarın saat 07.00'de bir megavatsaat elektriğin fiyatı en düşük seviye olan 299 lira 99 kuruşa kadar gerileyecek.

ORTALAMA RAKAMLAR VE BUGÜNKÜ TABLO

Piyasadaki fiyat dengelerine bakıldığında, yarın için bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1729 lira 8 kuruş olarak hesaplanırken, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1802 lira 54 kuruş şeklinde gerçekleşti.

Öte yandan, spot piyasada bugünün işlem verileri incelendiğinde ise oldukça ilginç bir makas dikkat çekti. Bugün için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 1999 lira 99 kuruş olurken, en düşük fiyat ise 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.

Yüzde 171'i aşan işlem hacmi büyümesi, enerji piyasasındaki arz-talep dengesinin ve likiditenin dinamik bir süreçte olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, özellikle akşam saatlerindeki talep yoğunluğunun fiyat zirvelerini belirlemede ana unsur olmaya devam ettiğini belirtiyor.