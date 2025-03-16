Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 74,6 artarak 1 milyar 527 milyon 70 bin 116 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00'de 2 bin 950 lira, en düşük saat 12.00'de 1299 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 444 lira 94 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 456 lira 20 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin lira 850 lira, en düşük sıfır (0) olarak kayıtlara geçti.