Spotify, bu yıl yapay zeka tarafından üretilen ve düşük kaliteli içerik ya da spam olarak sınıflandırdığı 50 milyondan fazla parçayı öneri sisteminden çıkardığını bildirdi.

Şirketin yazılı açıklamasında, sanatçıları ve dinleyicileri aldatıcı içeriklerden korumak amacıyla yürütülen çalışmalar aktarıldı. Platform kurallarını ciddi veya tekrarlayan şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle 75 milyondan fazla spam içerikli parçanın da platformdan tamamen kaldırıldığı belirtildi.

Dinleyicilerin atladığı, dinlemediği veya duymak istemediğini belirttiği parçaların incelendiğini açıklayan Spotify, bunların önemli bölümünün düşük kaliteli yapay zeka içeriği ya da spam olarak tanımlandığını kaydetti. Şirket, son altı ayda öneri sisteminde yapılan güncellemelerle bu tür içeriklerin azaltıldığını, gerçek sanatçılar tarafından üretilen müziklere daha fazla yer verildiğini ifade etti.

Tespit sürecinde dinleyici etkileşimi ve geri bildirimlerinin yanı sıra yükleme alışkanlıkları, meta veriler ve üçüncü taraf yapay zeka tespit araçlarından elde edilen bilgiler birlikte değerlendiriliyor.

BİNLERCE PROFİLDE “AI PERSONA” ETİKETİ

Spotify, son bir yılda sanatçıları korumak ve dinleyicilerin içerikler hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlamak amacıyla çeşitli araçları devreye aldığını da açıkladı.

Yapay zeka tarafından oluşturulduğu değerlendirilen sanatçı kimliklerini işaretleyen “AI Persona” etiketlerinin binlerce profilde kullanıldığı belirtildi. Bu profiller, dinleyici tarafından takip edilmeleri gibi istisnalar dışında, editoryal ve algoritmik önerilerden varsayılan olarak çıkarılıyor.

Nisanda kullanıma sunulan “AI Credits” özelliği ise sanatçıların yapay zekanın hangi rollerde ve enstrümanlarda kullanıldığını belirtmesine olanak tanıyor. Açıklamaya göre sanatçılar her gün on binlerce kredi bilgisi gönderiyor.

300 BİNDEN FAZLA SANATÇI DOĞRULANDI

Platformda 300 binden fazla sanatçının doğrulandığı bildirildi. Spotify, bu sanatçıların dinleyicilerin platformda aradığı isimlerin yüzde 99'undan fazlasını temsil ettiğini, doğrulananların yüzde 70'inden fazlasının bağımsız sanatçılardan oluştuğunu belirtti.

Şirket ayrıca, 2024'ten bu yana uygulanan ve bir parçanın telif geliri elde edebilmesi için en az 1000 dinlenmeye ulaşmasını gerektiren eşiğin, insan sanatçıları yapay zeka tarafından üretilen içerik dalgasına karşı korumada önemli rol oynadığını ifade etti.