Spotify, Türkiye pazarında sunduğu abonelik paketlerinin fiyatlarını yeniden düzenledi. Platform; bireysel kullanıcılardan öğrenci, çift ve aile hesaplarına kadar tüm üyelik tiplerinin aylık ödeme tutarlarını yükseltti.

BİREYSEL VE ÖĞRENCİ TARİFE FİYATLARI GÜNCELLENDİ

Yapılan tarif değişikliğiyle birlikte, daha önce aylık 99 TL olan Bireysel abonelik ücreti 115 TL’ye çıkarıldı.

İndirimli kapsama giren Öğrenci aboneliğinde ise 55 TL olan eski fiyat, yapılan düzenlemenin ardından 60 TL olarak belirlendi.

DUO VE AİLE PAKETLERİNE DE ZAM GELDİ

İki kişilik ortak kullanıma imkan tanıyan Duo paketinin aylık ödemesi 135 TL’den 159 TL’ye yükseltildi.

Birden fazla kullanıcının tek bir üyelik üzerinden faydalandığı Aile aboneliği paketinin aylık ücreti ise 165 TL seviyesinden 199 TL’ye ulaştı.

Yapılan bu artışlarla birlikte platformun Türkiye’deki tüm paket seçeneklerinde yeni fiyat dönemi başlamış oldu.