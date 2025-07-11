Spotify ile Türkiye arasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’la dalga geçen çalma listeleri" sebebiyle kriz çıktı.

Spotify yetkilileri, kullanıcılarının sansüre uğramasını kabul etmeyeceklerini belirterek Türkiye pazarından tamamen çekilebileceklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, platformu toplumun inançlarını hedef almakla suçladı.

Emine Erdoğan’ın ismini taşıyan listelerin “kültürel ve ahlaki değerlerle uyuşmadığını” ve “toplumsal birlik ve beraberliği hedef aldığını” söyledi.

Şirket, hükûmetle iş birliği içinde çalıştığını ifade etti ama denetimin kapsamı hakkında bilgi verilmediğini de vurguladı.

Türkiye Rekabet Kurumu’nun geçen hafta başlattığı soruşturmanın, bazı sanatçılara ayrıcalık tanınıp tanınmadığı ve telif dağıtımında adil olunup olunmadığına odaklandığı bildirildi.

REKABET SORUŞTURMASI AÇILDI

Mumcu geçtiğimiz ay Spotify’ı yerel müziğe destek vermemekle ve vergisel yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçlamıştı.

X hesabında “Spotify gibi uluslararası platformlar Türk pazarında önemli bir kullanıcı kitlesine sahipken yerel temsilcilik kurmadı. Yerli müzik kültürüne destek konusunda da sorumluluk üstlenmedi” ifadelerini kullandı.

Şirketin Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı var ama Türkiye, gelir açısından Spotify için öncelikli bir pazar değil.

Şirket daha önce de 2023’te Uruguay’daki telif yasası tartışmalarında çekilme tehdidinde bulunmuş ama pazarda kalmıştı.