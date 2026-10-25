Sri Lanka Dışişleri, Yabancı İstihdam ve Turizm Bakanlığı Sözcüsü Thushara Rodrigo, ada yakınlarında demirleyen gemilerden tıbbi yardım çağrıları aldıklarını açıkladı.
Rodrigo’nun verdiği bilgiye göre, gemilerde mahsur kalan 40 İranlı denizci, İran’ın Colombo Büyükelçiliği ve yerel acenteler tarafından ayarlanan gemilerle tahliye edildi. Denizciler, ülkenin güneyindeki Galle kentinde bulunan limana getirildi.
İlk tedavileri Sri Lanka’da yapıldı
Tahliye edilen denizcilere Sri Lanka’da ön tedavi uygulandığını belirten Rodrigo, denizcilerin ardından İran’a gönderildiğini kaydetti.
Petrol tankerleri Sri Lanka açıklarında bekliyor
Haberde, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik deniz ablukasını yeniden başlatmasının ardından çok sayıda petrol tankerinin Sri Lanka açıklarında demirleyerek bölgede mahsur kaldığı belirtildi.
Sri Lanka makamları, ülke kıyılarından yaklaşık 24 deniz mili uzaklıkta 19 geminin bulunduğunu bildirmişti. Gemilerde gıda, su ve yakıt sıkıntısı yaşandığı aktarılmıştı.