Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi, 2006 yılında yürürlüğe giren 5502 sayılı Kanun ile köklü bir dönüşüm geçirdi. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tek çatı altında birleşerek Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) oluşturuldu. Bu birleşme ile birlikte sigorta statüleri sadeleştirildi ve denetimler tek merkezden yürütülmeye başlandı.

Ancak 2008 yılı öncesinde sigortalı olan bireyler için geçerli olan özel hükümler hâlâ yürürlükte. Bu durum, emeklilik hesaplamalarında önemli farklar yaratıyor.

2520 GÜN KURALI NEDİR?

Karma hizmet süresi olan, yani çalışma hayatında birden fazla sigorta statüsünde (örneğin hem SSK hem Bağ-Kur) prim ödemesi bulunan bireyler için, son 7 yıl (2520 gün) içinde en fazla hangi statüde prim ödendiği önem kazanıyor. Bu süre içinde;

-1260 gün veya daha fazla süre bir statüde prim ödenmişse, emeklilik o statüye göre hesaplanıyor.

-Hiçbir statüde 1260 gün prim ödenmemişse, en fazla hangi statüde prim varsa o dikkate alınıyor.

-Bu yüzden, emeklilik planlaması yaparken son 7 yıl içerisindeki prim dağılımına dikkat etmek büyük önem taşıyor.

PRİM GÜN SAYILARI STATÜYE GÖRE HALA FARKLI

2008 öncesi dönemde her sigorta kolunun kendi prim ve yaş şartları vardı:

SSK kapsamında: İlk işe giriş tarihine bağlı olarak kadın ve erkeklerde 5000 ile 5975 gün arası prim yeterli olabiliyor.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında: Kadınlar için 7200, erkekler için 9000 gün prim şartı aranıyor.

Bu farklılıklar hâlâ geçerli olduğundan, hangi statüden emekli olunacağı kazançlı veya daha zahmetli bir sürece dönüşebiliyor.

SGK'NIN SAHTE SİGORTALILIKLA MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

SGK, çalışmadığı hâlde sigortalı gibi gösterilen kişilere yönelik ciddi denetimler yürütüyor. Bu tür usulsüzlüklerin tespiti hâlinde bağlanan maaşlar iptal ediliyor, sağlık harcamaları geri isteniyor. Özellikle son dönemlerde yapılan denetimlerde, geriye dönük iptallerin arttığı biliniyor.

e-DEVLET HİZMET DÖKÜMÜ EMEKLİLİK İÇİN YOL HARİTASI OLUŞTURUYOR

Emeklilik hesaplamalarında doğru kararlar alabilmek için, e-Devlet üzerinden alınan hizmet dökümü belgeleri büyük önem taşıyor. Hangi statüden ne kadar prim ödendiği, aralarda boşluk olup olmadığı, borçlanmaya açık dönemlerin bulunup bulunmadığı gibi bilgiler bu dökümlerden net biçimde görülebiliyor.