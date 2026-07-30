TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ardından Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL'ye yükseltildi. Yasal sürecin tamamlanması ve uygulamanın yürürlüğe girmesi için kararın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

EMEKLİ SANDIĞI ZAM FARKLARI ÖDENDİ

SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, 4C (Emekli Sandığı) kapsamında emekli, malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 491 bin 370 hak sahibine Temmuz ayı zam farkları 24 Temmuz tarihinde yatırıldı. Bu kapsamda toplam 14,5 milyar TL tutarında ödeme gerçekleştirildi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME GÜNLERİ

SSK ve Bağ-Kur statüsündeki emeklilerin maaş ve zam farkı ödemeleri, T.C. SGK tahsis numaralarının son rakamına göre kademeli olarak hesaplara aktarılıyor.

-4A SSK Maaş Ödeme Tarihleri

SSK emeklileri için ödemeler tahsis numarasının son hanesine göre şu tarihlerde yapılıyor:

Son rakamı 9 olanlar: Ayın 17’si

Son rakamı 7 olanlar: Ayın 18’i

Son rakamı 5 olanlar: Ayın 19’u

Son rakamı 3 olanlar: Ayın 20’si

Son rakamı 1 olanlar: Ayın 21’i

Son rakamı 8 olanlar: Ayın 22’si

Son rakamı 6 olanlar: Ayın 23’ü

Son rakamı 4 olanlar: Ayın 24’ü

Son rakamı 2 olanlar: Ayın 25’i

Son rakamı 0 olanlar: Ayın 26’sı

-4B Bağ-Kur Maaş Ödeme Tarihleri

Bağ-Kur sigortalılarının aylık ödeme takvimi şu şekildedir:

Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: Ayın 25’i

Son rakamı 3 ve 1 olanlar: Ayın 26’sı

Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: Ayın 27’si

Son rakamı 2 ve 0 olanlar: Ayın 28’i

-4C Emekli Sandığı Maaş Ödeme Dönemleri

Emekli Sandığı kapsamında üçer aylık dönemlerde ödeme alan sigortalıların maaş günleri doğum yıllarına göre belirlenmektedir. Ödeme günü cumartesi gününe denk geldiğinde cuma, pazar gününe denk geldiğinde ise pazartesi günü işlem yapılmaktadır.

1. Grup (Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım):

Doğum yılı 00–40 arası: Ayın 1’i

Doğum yılı 41–46 arası: Ayın 2’si

Doğum yılı 47–49 arası: Ayın 3’ü

Doğum yılı 50–53 arası: Ayın 4’ü

Doğum yılı 54–99 arası: Ayın 5’i

2. Grup (Mart, Haziran, Eylül, Aralık):

Doğum yılı 00–22 arası: Ayın 1’i

Doğum yılı 23–28 arası: Ayın 2’si

Doğum yılı 29–48 arası: Ayın 3’ü

Doğum yılı 49–54 arası: Ayın 4’ü

Doğum yılı 55–99 arası: Ayın 5’i

3. Grup (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim):

Doğum yılı 00–33 arası: Ayın 1’i

Doğum yılı 34–37 arası: Ayın 2’si

Doğum yılı 38–40 arası: Ayın 3’ü

Doğum yılı 41–43 arası: Ayın 4’ü

Doğum yılı 44–99 arası: Ayın 5’i'