Milyonlarca vatandaşın maaş hesaplamalarına başladığı bu dönemde, maaş artışlarının seyrine dair ilk tahminler geldi.

Habertürk'e açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Okan Güray Bülbül, Haziran ayı enflasyon beklentilerine göre şekillenecek üç farklı ihtimali şu sözlerle aktardı:

"Bugün itibarıyla açıklanan veriler sonrasında %16.61'lik zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için garanti altına olunmuş durumda. Şimdi bunun üstüne açıklanacak Haziran ayı enflasyonu bekliyoruz ve bu enflasyon sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zam oranı ortaya çıkacak ve Temmuz ayından itibaren bu zamlı aylıklar ödenmeye başlayacak.

TEMEL DE ÜÇ SENARYO VAR

Şimdi burada aslında temel de üç senaryo var. Birincisi iyimser bir beklentiyle %1'lik bir enflasyon söz konusu olursa Haziran ayında bu durumda ortaya %17.7'lik bir zam oranı çıkacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için.

Bunun üzerinde bir enflasyon söz konusu olursa %1,5 olursa bu durumda oran %18.35'e gelecek. %2'lik bir enflasyon oranı söz konusu olursa %18.94 yani yaklaşık %19'luk bir zam oranı ortaya çıkabileyecek. Şimdi bu senaryoyu aslında ekonomik gidişat ve siyasi konjonktür belirleyecek. Hem içeride hem dışarıdaki gelişmeler bu oranın aslında nereye çıkacağı konusunda önemli göstergeler durumundalar" dedi.

"UFUKTA %18 İLE %19 ARASINDA BİR ZAM GÖRÜNÜYOR"

Mevcut ekonomik veriler ışığında kesinleşen rakamların altını çizen Bülbül, Temmuz ayının başında açıklanacak resmi verilerle tablonun tam olarak netleşeceğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ama şunu ifade etmek gerekir ki bugün itibarıyla söyleyebileceğimiz şey %16.6'lık enflasyon sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu kadar zammı garanti etmiş oldular.

Bunun üzerine çıkacak durumun, tablonun Haziran ayı enflasyonuyla Temmuz ayının üçünde açıklandıktan sonra göreceğimizi ama temelde yaklaşık %18 ila %19 arasında bir zam oranının ufukta görüneceğini söyleyebiliriz SSK ve Bağ-Kur emeklileri için" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BİLMECESİ

Gündemin en çok merak edilen konularından biri olan 20 bin TL'lik en düşük emekli maaşının durumuna da açıklık getiren Bülbül, zamların doğrudan kök aylıklara uygulanacağını hatırlattı. Bu durumun bazı emekliler için mağduriyet yaratmaması adına yasal bir düzenleme yapılması gerekebileceğini ifade eden Doç. Dr. Bülbül, konuya ilişkin şu detayları paylaştı:

"%18,5'luk bir zam 6 aylık enflasyon sonrası söz konusu olursa aynı oranda emekli aylıkların artırılacak. Fakat burada bir detay var, önemli olan o, kök aylık meselesi. Şimdi kök aylıklar üzerinden aslında bu zam uygulanacak. %18,5'luk senaryo üzerinden gidelim. Halihazırda kök aylığı 20.000 liranın altında olan emekliler 20.000 TL emekli aylığı alıyorlar. Ama aslında hak ettikleri aylık bu değil. Ama zam oranı kök aylıklar üzerinden uygulanacak ve %18,5'luk zammın sonrasında dahi bu rakamın altında kalabilenler olabilir. Dolayısıyla burada bir kanuni değişikliğe ihtiyacımız olacak temmuz ayı başında. O da en düşük emekli aylığı olan 20.000 liranın en az yüzde 18,5 oranında arttırılması. Bunun üzerine çıkılması ve %20'lik bir artışın olması söz konusu olabilir. Diğer taraftan aynı şekilde bütün emeklilerin refah payı olarak %20'lik bir zam uygulanması da söz konusu olabilir.

Ama eğer böyle bir şey olmazsa 18,5'luk senaryo üzerinden gidersek kök aylıklar %18,5 oranında arttırılacak ve ödenmeye devam edecek. Ama buna rağmen 20.000 liranın altında kalan emeklilerin aylıkları 20.000 TL olarak ödenecek. Ama çok büyük bir ihtimalle Temmuz ayında bu rakam en az 6 aylık enflasyon kadar, bir ihtimal bunun biraz daha üzerinde arttırılarak işte %20'lik bir artış olursa 24.000 liraya getirilecek ve bu durumda daha yüksek oranda bir zam alınması söz konusu olacak 20.000 liranın altındaki emekli aylıkları için" şeklinde açıklamalarda bulundu.

MEMUR VE EMEKLİSİNİ TOPLU SÖZLEŞME AYIRIYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak memur ve memur emeklilerinin maaş hesaplamasında toplu sözleşme kurallarının devreye girdiğini belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı, bu gruptaki zam oranlarının yaklaşık 4 puan daha düşük kalabileceğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Memur ve memur emeklileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ayıran şey toplu sözleşme. SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranında zam alıyorlar ama görevdeki memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşmeye bakıyoruz. Toplu sözleşme de bize şunu söylüyor; temmuz ayında %7'lik bir zam uygulanacak görevdeki memurlara, memur emeklilerine. Bunun üzerindeki enflasyon farkı içinse bir önceki 6 aylık zam oranı olan %11'i aşan kısmı kadar enflasyon farkı uygulanacak.

Yani 18,5'luk senaryo üzerinden gidersek memur emeklileri %18,5'luk enflasyonun tamamını almayacaklar. Bir önceki 6 aylık zam oranı olan %11'i aşan kısmını alacaklar. Dolayısıyla %18,5'luk bir senaryoda %14.65'lik bir memur ve memur emeklisi enflasyon oranı ortaya çıkıyor. Bu da yaklaşık 4 puan daha düşük zam alınması demek. Bunun söylediğimiz gibi sebebi; memur ve memur emeklileri için uygulanan toplu sözleşme" dedi.

"REFAH PAYI ARTIŞI OLACAĞINI ÇOK ZANNETMİYORUM"

Farklı emekli grupları arasındaki oran uçurumunun kapatılmasına yönelik beklentileri ve geçmiş dönem uygulamalarını değerlendiren Bülbül, Temmuz ayında bir eşitleme ya da ek refah payı verilmesini öngörmediğini belirterek açıklamalarını sonlandırdı.