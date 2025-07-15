Her yıl iki kez yapılan emekli maaşı düzenlemelerinde, Temmuz 2025 dönemi için artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerinin ardından SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 16,67 olarak hesaplandı. Aynı dönemde memurlar içinse zam oranı yüzde 15,57 oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 16 BİN 881 TL OLDU

Zam kararının ardından en düşük emekli maaşı da yeniden belirlendi. Daha önce 14.469 TL olan en düşük aylık, yüzde 16,67’lik artışla birlikte 16.881 TL’ye çıkarıldı. Bu düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı ve Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MAAŞINI ÖĞRENMEK İSTEYENLER KÖK MAAŞINA BAKMALI

Emekli zammı kök maaşlara uygulanıyor. Emekliler, e-Devlet sistemi üzerinden "Emekli Aylık Bilgisi" bölümüne girerek kendi kök maaşlarını öğrenebiliyor. SGK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında olan emekliler, ilgili sekmelerden maaş hesaplama işlemlerini gerçekleştirebilir.

'EMEKLİ MAAŞIM NE KADAR OLDU?' İŞTE YENİ TABLOLAR

Temmuz 2025 itibarıyla zamlı maaşlarla ilgili en çok merak edilen soru ise "Hangi maaş ne kadar olacak?" oldu. İşte zam sonrası maaş örnekleri:

Not: Yeni maaşlar, kök ücret üzerine yüzde 16,67 zam uygulanarak hesaplanmaktadır. İkramiye ve ek ödemeler bu tabloya dâhil değildir.

📌 Not: Yeni maaşlar, kök ücret üzerine yüzde 16,67 zam uygulanarak hesaplanmaktadır. İkramiye ve ek ödemeler bu tabloya dâhil değildir.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekliler zamlı maaşlarına Temmuz ayı içerisinde kavuşacak. SGK (4A) ve Bağ-Kur (4B) kapsamındaki emeklilerin ödeme takvimi şöyle açıklandı:

4A SGK Emeklileri İçin Ödeme Günleri

Tahsis numarası sonu 9: 17 Temmuz

Tahsis numarası sonu 7: 18 Temmuz

Tahsis numarası sonu 5: 19 Temmuz

Tahsis numarası sonu 3: 20 Temmuz

Tahsis numarası sonu 1: 21 Temmuz

Tahsis numarası sonu 8: 22 Temmuz

Tahsis numarası sonu 6: 23 Temmuz

Tahsis numarası sonu 4: 24 Temmuz

Tahsis numarası sonu 2: 25 Temmuz

Tahsis numarası sonu 0: 26 Temmuz

4B Bağ-Kur Emeklileri İçin Ödeme Günleri

Tahsis numarası sonu 9, 7, 5: 25 Temmuz

Tahsis numarası sonu 3, 1: 26 Temmuz

Tahsis numarası sonu 8, 6, 4: 27 Temmuz

Tahsis numarası sonu 2, 0: 28 Temmuz

EMEKLİLER İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMA

Emekli maaş hesaplamalarında kafa karışıklığı yaşamamak için kök maaşınızı öğrenmeniz ve zam oranını buna göre uygulamanız gerekiyor. En düşük maaş uygulaması, yalnızca kök maaşı bu tutarın altında kalanlar için geçerlidir. Bu nedenle e-Devlet üzerinden maaş detaylarını kontrol etmekte fayda var.