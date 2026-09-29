Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 5 Ekim tarihinde açıklayacağı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 maaş artışındaki üçüncü kritik gösterge olacak.

Yılın ikinci yarısına ait ilk iki aylık dönemde enflasyon temmuzda yüzde 1,78, ağustosta ise yüzde 1,84 olarak gerçekleşmiş ve iki aylık kesinleşen zam oranı yüzde 3,65 seviyesine ulaşmıştı.

KURUMLARIN YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Ocak ayındaki artış oranını belirleyecek 6 aylık enflasyon verisine dair ekonomi yönetiminin ve finans kuruluşlarının tahminleri güncellendi:

Orta Vadeli Program (OVP): Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 28,4 olarak duyuruldu.

TCMB Enflasyon Raporu: Merkez Bankası, yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkardı.

Piyasa Katılımcıları Anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61 seviyesinde kayıtlara geçti.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB): Eylül ayı enflasyon artışını yüzde 2,11, yıl sonu TÜFE beklentisini ise yüzde 30,39 olarak tahmin etti.

TAHMİNLERE GÖRE OLASI 6 AYLIK ZAM ORANLARI

Açıklanan bu tahmin ve beklentilerin gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı 6 aylık enflasyon farkı oranları şu şekilde hesaplanıyor:

TCMB Tahmini: Yüzde 8,70

OVP Tahmini: Yüzde 9,04

Piyasa Anketi Beklentisi: Yüzde 10,06

FKB Tahmini: Yüzde 10,73

MAAŞ SEVİYELERİNE GÖRE ZAMLI ÖDEME SENARYOLARI

Farklı kurumların yıl sonu enflasyon tahminlerine göre hesaplanan olası yeni maaş detayları şu şekildedir:

Mevcut Maaşı 23.552 TL Olanlar İçin:

TCMB tahminiyle (%8,70 zamlı): 25.601 TL

OVP tahminiyle (%9,04 zamlı): 25.681 TL

Piyasa tahminiyle (%10,06 zamlı): 25.921 TL

FKB tahminiyle (%10,73 zamlı): 26.079 TL

Mevcut Maaşı 30.000 TL Olanlar İçin:

TCMB tahminiyle (%8,70 zamlı): 32.610 TL

OVP tahminiyle (%9,04 zamlı): 32.712 TL

Piyasa tahminiyle (%10,06 zamlı): 33.018 TL

FKB tahminiyle (%10,73 zamlı): 33.219 TL

Mevcut Maaşı 35.000 TL Olanlar İçin:

TCMB tahminiyle (%8,70 zamlı): 38.045 TL

OVP tahminiyle (%9,04 zamlı): 38.164 TL

Piyasa tahminiyle (%10,06 zamlı): 38.521 TL

FKB tahminiyle (%10,73 zamlı): 38.756 TL

Mevcut Maaşı 45.000 TL Olanlar İçin:

TCMB tahminiyle (%8,70 zamlı): 48.915 TL

OVP tahminiyle (%9,04 zamlı): 49.068 TL

Piyasa tahminiyle (%10,06 zamlı): 49.527 TL

FKB tahminiyle (%10,73 zamlı): 49.828 TL