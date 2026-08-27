Emeklilerin merakla beklediği Ocak 2027 zam oranlarına ilişkin ilk güçlü veriler netleşmeye başladı. Yılın ikinci yarısına ait enflasyon beklentilerinin revize edilmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hesaplar yeniden yapıldı.

Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle 23 bin 552 TL’ye yükselen en düşük emekli aylığının, yeni yılda ulaşacağı seviyeye dair 3 ayrı ihtimal öne çıkıyor. Masadaki en yüksek enflasyon senaryosuna göre, en düşük emekli maaşı 26 bin TL barajını aşacak.

ZAM DÜĞÜMÜNÜ 6 AYLIK ENFLASYON ÇÖZECEK

Emekli maaş zammının kaderini, 2026’nın ikinci yarısında oluşacak 6 aylık enflasyon verisi doğrudan belirleyecek. TÜİK’in temmuz ayı enflasyonunu yüzde 1,78 açıklamasıyla hesaplamalarda ilk adım atılırken, gözler ikinci kritik veri olan ağustos ayı TÜFE rakamlarına çevrildi.

3 Eylül’de açıklanacak veriyle birlikte tablo biraz daha netleşecek. Memur ve memur emeklileri için henüz bir fark oluşmazken, nihai zam oranı yıl sonuna kadar açıklanacak tüm verilerin tamamlanmasıyla kesinleşecek.

İŞTE MASADAKİ 3 FARKLI ZAM SENARYOSU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 26’dan yüzde 28’e çıkarması, maaş hesaplarını da güncelledi. Piyasa ve akademi çevrelerinin tahminleriyle birlikte öne çıkan üç farklı zam senaryosu şu şekilde biçimleniyor:

TCMB Tahmini (%28 Yıl Sonu): Yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 8,70 olması bekleniyor.

Piyasa Katılımcıları Anketi (%29,43 Yıl Sonu): 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 9,92 seviyesinde hesaplanıyor.

Ekonomik Görünüm Endeksi (%30,32 Yıl Sonu): Yılın ikinci yarısındaki zam oranının yüzde 10,67’ye ulaşacağı öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Halihazırda 23 bin 552 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı, masadaki üç ayrı senaryoya göre ocak ayında şu seviyelere tırmanacak:

Yüzde 8,70 zam senaryosunda: 25 bin 601 TL

Yüzde 9,92 zam senaryosunda: 25 bin 888 TL

Yüzde 10,67 zam senaryosunda: 26 bin 65 TL

OCAK AYINDA KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Emeklilerin mevcut aylıklarına göre yapılan tahmini zam hesaplamaları ise kuruşu kuruşuna şöyle şekilleniyor:

24 bin TL maaş alan emekli: Zam oranına göre ocak ayında 26 bin 88 TL ile 26 bin 561 TL arasında maaş alacak.

25 bin TL maaş alan emekli: Yüzde 8,70 zamda 27 bin 175 TL, yüzde 9,92 zamda 27 bin 480 TL, yüzde 10,67 zamda ise 27 bin 668 TL alacak.

30 bin TL maaş alan emekli: Yeni maaşı sırasıyla 32 bin 610 TL, 32 bin 976 TL veya 33 bin 201 TL seviyesine çıkacak.

40 bin TL maaş alan emekli: Senaryolara göre aylığı 43 bin 480 TL, 43 bin 968 TL ya da 44 bin 268 TL’ye ulaşacak.

KESİN ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak 2027’de hesaplara yatırılacak olan kesin zam oranı, yılın ikinci yarısına ait 6 aylık TÜFE verilerinin tamamının duyurulmasıyla resmiyet kazanacak. Bu nedenle paylaşılan mevcut rakamlar, gerçekleşmiş nihai tutarları değil, açıklanan enflasyon beklentileri üzerinden yapılan güçlü maaş tahminlerini gösteriyor.