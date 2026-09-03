Temmuz 2026'da maaşlarını zamlı olarak alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni zam dönemi verileri gelmeye başladı.

Temmuz ayı enflasyonunun %1,78 olarak duyurulmasının ardından, TÜİK tarafından açıklanan Ağustos 2026 enflasyonu da aylık %1,84 yıllık yüzde 31,51 oldu.

İKİ AYLIK ENFLASYON FARKI VE ZAM ORANI NETLEŞTİ

Ağustos ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin alacağı 2 aylık kesinleşen zam oranı %3,65 olarak hesaplandı.

2027 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentileri ışığında, geriye kalan 4 ayın (Eylül, Ekim, Kasım, Aralık) verilerinin de eklenmesiyle Ocak 2027'de SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak nihai zam oranının %10 - %15 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.