Emekli ve memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 5 Mayıs Pazartesi günü açıklayacağı nisan ayı enflasyon verisiyle birlikte maaş artışlarının ilk 4 aylık kısmı belirlenmiş olacak. 2025 yılı ilk çeyreğinde yüzde 10,06 oranında enflasyon farkı şimdiden kesinleşmiş durumda.

Ocak ayında yapılan zammın ardından gözler yeniden enflasyon rakamlarına çevrildi. SSK ve Bağkur emeklileri ocakta yüzde 15,75 zam alırken; memur ve memur emeklilerinin maaşlarına toplu sözleşmeyle birlikte yüzde 11,54 oranında artış yapılmıştı. En düşük emekli maaşı da bu düzenlemeyle 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükselmişti.

NİSAN ENFLASYONUNDA ARTIŞ BEKLENTİSİ GÜÇLÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) nisan ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi, fiyat artışlarına dair güçlü sinyaller veriyor. Ankete göre, nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış beklentisi yüzde 3,07’ye yükseldi. Bu oran, daha önceki tahminlerin üzerine çıkılarak fiyatlarda belirgin bir artış olacağına işaret ediyor.

Sektör kaynaklarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 29,98 seviyesine tırmandı. İlk üç aylık gerçekleşmiş enflasyon yüzde 10,06 olurken, nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin tahmini oranlar şu şekilde:

Nisan: %3,07

Mayıs: %2,20

Haziran: %1,70

Bu veriler dikkate alındığında, ikinci çeyrek için toplamda yüzde 7,85’lik bir artış öngörülüyor. Böylece 6 aylık toplam enflasyon farkının yaklaşık yüzde 17,91 olması bekleniyor.

MAAŞLARA YANSIYACAK ZAM ORNALARI NETLEŞİYOR

Tahmini enflasyon verilerine göre yapılan hesaplamalar sonucunda, memur ve emekli maaşlarında oluşabilecek yeni artış oranları da gündeme geldi. Buna göre:

6 Aylık TÜFE Artışı: %17,91

Memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı: %11,24

Toplam zam oranı: %16,80

Temmuz ayında yapılacak zamlar, bu oranlar doğrultusunda şekillenecek. Kesin rakamlar, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Bu süreçte emekliler ve memurlar, açıklanacak her yeni veriyle maaş hesaplamalarını güncellemeye devam edecek.