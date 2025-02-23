Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam saat 19.00'da Trabzonspor ile Gaziantep FK'nın karşılaşacağı Papara Park'ta kar yağışı etkili oluyor. Kentte sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından Akyazı Mahallesi'ndeki Papara Park'ın bulunduğu bölge de beyaza büründü. Stat zemininde biriken karın temizlenmesi için yaklaşık 40 kişilik bir ekibin görev yaptığı belirtildi.
Kar yağışı etkisini sürdürürse maçın ertelenmesi gündeme gelebilir. Hakem Atilla Karaoğlan karşılaşmadan 2 saat önce maç hakkında kararını verecek.