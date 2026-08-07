7 Ağustos'ta Rusya, Odessa'daki Chornomorets Stadyumu'nu bir füze ile vurdu. Saldırı sonucu birkaç kişinin yaralandı. Ölümlerin olduğu da aktarıldı.

dessa Şehir Askeri İdaresi Başkanı Serhii Lysak saldırıyı doğruladı. Lysak, "Spor tesisleri hasar gördü. İlk raporlara göre can kaybı olduğu belirtiliyor. Ayrıntıları netleştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Stadyum tam kapasiteyle faaliyet gösteriyordu. 8 Ağustos'ta, Odessa futbol kulübü Chornomorets'in saat 13:00'te Kolos futbol kulübüyle karşılaşması planlanıyordu.

Maçın akıbeti şu anda belirsizliğini koruyor. Dün ise füzenin düştüğü saatlerde sahada tam teşekkül Chornomets maçı da oynanmıştı.

RUSYA SALDIRILARA DEVAM EDİYOR

Füze, Rusya'nın Odessa dahil olmak üzere büyük şehirlere yönlendirdiği füze saldırısının bir parçası oldu.

Ukrayna askeri ve sivil makamlarının bildirdiğine göre Rus ordusu, 7 Ağustos’ta ülke genelinde geniş çaplı drone ve topçu saldırıları gerçekleştirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya’nın fırlattığı 147 Shahed tipi insansız hava aracından (İHA) 114’ünün düşürüldüğünü açıkladı. Düşmeyen İHA'lar 15 noktayı vurdu.

Ukraynalı yetkililer, son 24 saatteki saldırılarda en az 9 kişinin öldüğünü, 89 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yaklaşık 80 saldırıya maruz kalan Dnipropetrovsk’ta 5 kişi yaşamını yitirdi. Herson, Harkiv ve Donetsk’te de kayıplar yaşandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de askeri yük taşıdığı öne sürülen 3 kuru yük gemisinin İHA’larla vurulduğunu açıkladı.