Tan Taşçı, “Sende De Benden Var” turnesi kapsamında İstanbul’daki konser serisini sürdürüyor. Sanatçı, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda verdiği ikinci konserinde on binlerce dinleyiciyle bir araya geldi. Kapalı gişe gerçekleşen gecede yoğun ilgi dikkat çekti.



İstanbul’da üst üste ikinci kez sahneye çıkan Tan Taşçı, Beşiktaş’ta bulunan Tüpraş Stadyumu’nda müzikseverlerle buluştu. Konser, yağışlı ve rüzgârlı havaya rağmen büyük bir katılımla gerçekleşti.

HEM YAYA HEM ARAÇ TRAFİĞİNDE YOĞUNLUK YAŞANDI

Etkinlik öncesinde stadyum çevresinde uzun giriş kuyrukları oluşurken, Beşiktaş, Maçka ve Nişantaşı bölgelerinde hem yaya hem de araç trafiğinde yoğunluk yaşandı. Konser alanına ulaşmaya çalışan çok sayıda kişi nedeniyle bölgede taksi bulmakta da güçlük çekildi.

Sanatçı, konser repertuvarında son dönemde yayınladığı “Gidişat” adlı şarkıya da yer verdi. Yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden dijital platformlarda trend listelerine giren şarkı, konser sırasında seyirciler tarafından hep bir ağızdan söylendi.

ÜNLÜ İSİMLER DE AKIN ETTİ

Sahne performansı boyunca dinleyicilerine teşekkür eden Tan Taşçı, İstanbul konser serisinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

Konserde sanat ve cemiyet dünyasından da birçok isim yer aldı. Funda Arar, Gülden, Paptircem, Şehrazat, Sıla Şahin, Samet Kardeşler, Oğulcan Engin ve İlayda Alişan, Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar ile Lider Şahin ve Ecem Çırpan da geceyi izleyen isimler arasında görüldü.

Tan Taşçı, İstanbul konser serisini 1 Temmuz’da aynı stadyumda vereceği üçüncü konserle sürdürecek.