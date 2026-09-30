Beton parçaları, Baltimore'daki Memorial Stadium'dan geliyordu. Uzun yıllar Amerikan futbolu ve beyzbol karşılaşmalarına ev sahipliği yapan stadyumun yıkımı 2001'de başladı ve 2002'de tamamlandı. Yapı ortadan kalktıktan sonra geriye kalan malzemenin bir bölümü farklı projelerde değerlendirilmek üzere ayrıldı.

MOLOZLARI KIYIYA TAŞIDILAR

Stadyumdan çıkan temiz beton parçalarının bir bölümü 2002 yılında Maryland'in Grasonville bölgesindeki Chesapeake Bay Environmental Center'ın kıyısına götürüldü. Burada amaç betonları gelişigüzel suya dökmek değil, sürekli aşınan kıyıyı dalgalardan koruyacak bir sistem oluşturmaktı.

Beton parçaları kıyının açığına alçak bir bariyer oluşturacak şekilde yerleştirildi. Böylece körfezden gelen dalgaların enerjisi karaya ulaşmadan önce azaltıldı. Bariyerin arkasındaki daha sakin bölgeye kum eklendi ve kıyıya özgü bitkilerin gelişebileceği alan oluşturuldu.

Zamanla bitkiler kök salmaya, suyun taşıdığı tortular da bölgede birikmeye başladı. Bir zamanlar dalgaların aşındırdığı kıyı böylece giderek daha sağlam hale gelirken, beton parçalarının çevresi de balıklar ve istiridyeler için yeni yaşam alanlarına dönüştü. Maryland Doğal Kaynaklar Departmanı, stadyumdan kalan betonların bölgede istiridye yaşam alanı oluşturmak amacıyla da kullanıldığını belirtiyor.

400 METRELİK KIYI YENİDEN CANLANDI

Aradan geçen yıllarda projenin boyutu daha net ortaya çıktı. Çalışmayla 120 metreden fazla kıyı şeridi restore edildi ve yaklaşık 2 dönüm büyüklüğünde gelgit sulak alanı oluşturuldu. Bölge bugün yalnızca kıyıyı erozyondan korumuyor; çeşitli kuşlar, balıklar, istiridyeler ve diğer su canlıları için de yaşam alanı sağlıyor.

Ortaya çıkan sonuç, yıkılan bir yapının malzemelerinin yıllar sonra tamamen farklı bir amaçla kullanılabileceğini gösteren dikkat çekici örneklerden biri oldu. Bir dönem tribünleri taşıyan beton parçaları bugün dalgaların gücünü azaltan, kıyının korunmasına yardımcı olan ve yeni yaşam alanlarının oluşmasını sağlayan yapının bir parçası olarak Chesapeake Körfezi'nde duruyor.