“İlk Kez Stajyerden Para İstendiğini Gördüm”

Genç kızın paylaştığı videoda yer alan ifadelere göre, şirket stajyerlere maaş ödemek bir yana, onlardan staj yapabilmek için ücret talep etti. Genç stajyer, yaşadığı şoku şu sözlerle dile getirdi:

“Hayatımda ilk kez bir iş yerinin stajyere para verdiğini değil, ondan para aldığını duydum.”

“Eğitim Paketi Almazsanız Görüşmeden Ayrılabilirsiniz”

Genç kızın iddialarına göre, mülakatın ardından kabul edilmesi halinde işe başlamadan önce ücretli bir eğitim paketinin satın alınması şart koşuldu. Bu teklifin kendisine görüşme esnasında sunulduğunu ifade eden genç, ilanda böyle bir bilgilendirme yer almadığını da özellikle vurguladı.

“Eğitim paketini almak zorunda olduğumuzu söylediler. Bu size uymazsa şu anda toplantıdan ayrılabilirsiniz dediler. İlanda da kesinlikle böyle bir bilgi yoktu.”

Sosyal Medyada Tepki Yağdı

Staj yapmak isteyen genç kızın yaşadıkları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı benzer olaylar yaşadıklarını ifade ederek şirkete tepki gösterdi. Eğitim adı altında ücret talep edilmesi, stajyer istismarının yeni bir boyut kazandığını bir kez daha gözler önüne serdi.