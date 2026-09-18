Yurt dışında çalışarak daha yüksek gelir elde etmek isteyen gençlerin ilgisini çeken ülkeler arasında İsviçre öne çıkarken, 23 yaşındaki Ferran'ın kısa sürede değişen kariyeri dikkat çekti.

İspanya'da biyoteknoloji eğitimi alan Ferrán, mezuniyetinin ardından İsviçre'de iş bulmak için harekete geçti. Günler boyunca farklı şirketlere başvurular gönderen genç, çevrim içi görüşmelerin ardından İsviçre'de ücretli staj yapma fırsatı yakaladı.

STAJYER OLARAK BAŞLADI MAAŞI ARTTI

Ferran'ın İsviçre'deki ilk işi stajyerlik oldu. İlk döneminde aylık yaklaşık 2 bin 500 İsviçre frangı(yaklaşık 148 bin lira) kazanan genç, bu süreçte ülkedeki çalışma hayatını ve yaşam koşullarını yakından deneyimledi.

Stajın ardından kariyerini ilaç sektöründe sürdüren Ferran'ın geliri de önemli ölçüde arttı. Genç, bugün aylık yaklaşık 8 bin İsviçre frangı (yaklaşık 473 bin lira) brüt maaş aldığını belirtti. Vergi ve diğer kesintilerin ardından eline geçen miktarın ise yaklaşık 6 bin İsviçre frangı (yaklaşık 355 bin lira) olduğunu ifade etti.

EV BULMAK MAAŞ KADAR KOLAY OLMADI

İsviçre'deki yüksek gelir, beraberinde yüksek yaşam maliyetlerini de getiriyor. Ferran, ülkede konut bulmanın en büyük zorluklardan biri olduğunu anlatıyor.

Staj yaptığı dönemde yaklaşık 20 metrekarelik bir stüdyo daire için 1000 euro civarında kira ödediğini belirten genç, bazı ev aramalarında çok sayıda kişinin aynı daire için başvurduğunu ve 30 kişiye kadar uzanan kuyruklarla karşılaştığını söylüyor.