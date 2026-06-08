Çin Jeoloji Bilimleri Akademisi (CAGS) bünyesinde çalışan bilim insanları, gezegendeki hiçbir mineralojik katalogda kaydı bulunmayan, bilim dünyası için tamamen yeni bir mineral keşfettiklerini duyurdu. Uluslararası Mineraloji Birliği (IMA) komisyonu tarafından yapılan resmi inceleme ve oylama sonucunda onaylanan yeni bileşiğe, keşfedildiği yer olan Güney Çin’deki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi Jinxiu Yao Özerk İlçesi’ne atıfla “Jinxiuite” adı verildi. Yeni mineral, uluslararası literatüre IMA2025-059 koduyla kaydedildi.

HİÇBİR KATEGORİYE UYMUYOR

CAGS Derin Mineral Arama Bölümü Direktörü jeofizikçi Yan Jiayong ve ekibi tarafından yürütülen çalışmalarda, Jinxiuite’in nikel, bizmut, antimon, arsenik ve kükürtten oluşan bir sülfür bileşiği olduğu tespit edildi. Kimyasal formülü mevcut hiçbir mineralojik kategoriye uymayan tetragonal (dört köşe) bir kristal sistemine sahip olduğu açıklandı.

Yetkililer, mineralin yer kabuğunun derinliklerindeki çatlaklardan sızan aşırı ısınmış hidrotermal akışkanların, halihazırda var olan nikel zengini bileşiklerin yerini alması ve soğuyarak kristalleşmesiyle oluştuğunu bildirdi.

80 KATI BİR YOĞUNLUĞA SAHİP

Keşfin gerçekleştirildiği Longhua yatağındaki metal konsantrasyonları dikkat çekti. Yapılan analizlerde, madencilik endüstrisinde ekonomik olarak işletilebilir asgari sınır nikel için %0,2 ve kobalt için %0,02 iken, bu yatakta %17,5 nikel ve %1,5 kobalt oranları ölçüldü. Bu oranların, sektörün geleneksel kabul sınırlarının yaklaşık 80 katı üzerinde bir yoğunluğa denk geldiği belirtildi.

POTANSİYEL UYGULAMALAR

Keşif ekibine liderlik eden kıdemli mühendis Tang Hejun, mineralin nikel, kobalt ve bizmut gibi birden fazla değerli metal içerdiğini, ancak bu metallerin ekonomik ve verimli bir şekilde ayrıştırılıp ayrıştırılamayacağının tespiti için ek araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

CAGS araştırmacıları, sonraki aşamalarda Jinxiuite’i bir jeolojik arama göstergesi olarak kullanmayı hedefliyor. Geliştirilmekte olan teorik modele göre, gelecekteki saha çalışmalarında kaya örneklerinde bu minerale rastlanması, yakın bölgede gizli nikel ve kobalt yataklarının bulunduğuna dair bir işaret olarak kabul edilecek.

ENERJİ DEPOLAMA ALANINDA KULLANABİLİR

Çin bilim medyasında yer alan analizlerde, mineralin sahip olduğu benzersiz atomik dizilim modelinin, enerji depolama alanında daha verimli ve ucuz yapay malzemelerin sentezlenmesine ilham verebileceği kaydedildi. Ancak projede yer alan uzmanlar, kısa vadeli endüstriyel uygulamalara yönelik henüz somut bir takvim bulunmadığını vurguladı.

Keşfin jeopolitik boyutuna da değinen CAGS uzmanları, kobalt elementinin Çin’in ithalata bağımlı olduğu kritik bir kaynak olduğunu hatırlatarak, söz konusu yüksek konsantrasyonlu yatağın bulunmasının, mineralin gelecekteki endüstriyel kullanımından bağımsız olarak ülke için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Mineral üzerindeki detaylı incelemeler devam ediyor.