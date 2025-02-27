Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükselen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, sistemin adil olmadığını belirtti.

Sistemi çözemediğini ifade eden Stanimir Stoilov, "Bizim için ciddi bir oyun sergilemek önemliydi bunu başardık ve mutluyuz. Grup aşamasında 9 puan topladık. Kupadaki görevimizi yerine getirdik. Şu an kupadaki sistemi tam olarak anlamış değilim. Tüm maçları kazandık ama rakibimizle oynama şansımız olmadığı için ikinci olduk. Bizim gibi takımlar için adil bir düzen olduğunu düşünmüyorum. Turu geçtiğimiz için mutluyuz. Önümüzdeki turlara ve maçlara bakacağız.

Kasımpaşa gençlerle oynadı. Onlar da gelecek vadeden iyi oyuncular. Önceki iki maçlarını izledim. Turu geçtiğimiz için mutluyuz" değerlendirmesinde bulundu.