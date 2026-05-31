Sinema tarihinin akışını değiştiren kült yapımların arkasındaki gizli kahramanlardan biri daha aramızdan ayrıldı. Star Wars (Yıldız Savaşları) evreninin yaratım sürecinde en kritik virajları dönen, ilk filmdeki kurgusuyla Akademi Ödülü (Oscar) kazanan usta editör Marcia Lucas, California'daki evinde yaşamını yitirdi.

Ailesi tarafından yapılan resmi açıklamada, 80 yaşındaki efsane ismin bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle Rancho Mirage'daki evinde huzur içinde dünyaya gözlerini yumduğu belirtildi. Aile mesajında şu ifadelere yer verildi:

"O sadece beyaz perdede hikaye anlatıcılığının sınırlarını zorlayan, sinemadaki kadınlar için yolu açan öncü bir deha değil; aynı zamanda sevgi dolu bir anne, eşsiz bir büyükanne ve harika bir dosttu."

SAHNEYİ İPTALDEN KURTARMIŞ

Bugün sinema dünyasında genel kabul gören görüşe göre; George Lucas'ın zihnindeki kaotik Star Wars fikrini izlenebilir, heyecanlı ve duygusal bir başyapıta dönüştüren asıl isim Marcia Lucas'tı.

Bugün "A New Hope" (Yeni Bir Umut) adıyla bilinen 1977 yapımı ilk filmdeki kurgu başarısıyla Paul Hirsch ve Richard Chew ile birlikte En İyi Kurgu Oscar'ını kucaklayan Lucas, özellikle filmin finalindeki epik "Ölüm Yıldızı" (Death Star) saldırısı sahnesine hayat vermişti. Luke Skywalker, Darth Vader, Prenses Leia ve Han Solo'nun kaderlerini aynı saniyelerde buluşturan o unutulmaz tempo, tamamen Marcia Lucas'ın dahi kurgu masası vizyonunun eseriydi.

BİRÇOK FİLMDE İMZASI VAR

Geniş kitleler onu Star Wars dünyasıyla tanısa da Marcia Lucas, Hollywood’un "Yeni Dalga" dönemine damga vurmuş pek çok şaheserin de kurgu koltuğunda oturdu. Usta ismin filmografisinde şu kült yapımlar yer alıyordu:

Taxi Driver (Kurgu Editörü)

American Graffiti (Kurgu Editörü / Oscar Adaylığı)

Alice Doesn’t Live Here Anymore (Kurgu Editörü)

New York, New York (Kurgu Editörü)

İlk filmin ardından "The Empire Strikes Back" (İmparator) ve "Return of the Jedi" (Jedi'ın Dönüşü) filmlerinin mutfağında da gizli bir danışman ve kurgucu olarak yer alan Marcia Lucas'ın, serinin yaratıcısı George Lucas ile olan evliliği 1983 yılında sona erdi.

Evlilikleri bitse de hayranlar ve sinema otoriteleri, onun orijinal üçlemeye kattığı ruhun ve ritmin Star Wars’u bir fenomene dönüştüren ana unsur olduğunu her zaman kabul etti.