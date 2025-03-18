ABD'de 2020 yılında başlatılan davada, Michael Garcia isimli kuryenin, California eyaletindeki Starbucks araç servisinden içecek alırken kapağı tam kapatılmamış bir sıcak içeceğin üzerine dökülmesi sonucu genital bölgesinde ağır yanıklara maruz kaldığı belirtildi.

Garcia’nın avukatı Michael Parker, müvekkilinin 3 içecek sipariş ettiğini, ancak birinin taşıma kabına düzgün yerleştirilmediğini ve teslim sırasında içeceklerden birinin Garcia’nın üzerine döküldüğünü anlattı.

Mahkeme belgelerine göre, Garcia’nın fiziksel acı, duygusal çöküntü, yaşam kalitesinde azalma, bedensel deformasyon, fiziksel yetenek kaybı ve kaygı gibi birçok zarar gördüğü saptandı.

Öte yandan olay anının görüntüleri ortaya çıktı.

STARBUCKS: TAZMİNAT MİKTARI FAZLA

Starbucks, mahkeme kararını temyize götüreceğini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Bay Garcia’nın yaşadıklarından dolayı üzgünüz, ancak jürinin kararına katılmıyor ve tazminat miktarını aşırı buluyoruz. Mağazalarımızda her zaman en yüksek güvenlik önlemlerini uygulama konusundaki kararlılığımız sürüyor” ifadelerine yer verildi.

Bu olay, 1994’te McDonald’s’a karşı açılan ve benzer bir durumla sonuçlanan ünlü davayı akıllara getirdi. O davada, Stella Liebeck adlı müşteri, üzerine dökülen sıcak kahve yüzünden üçüncü derece yanıklar geçirmiş ve yaklaşık 3 milyon dolar tazminat almıştı.