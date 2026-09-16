Starbucks, dünyanın en büyük kahve zinciri olarak Japonya'daki dev operasyonunu satmak için seçenekleri değerlendiriyor. Reuters'ın konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, şirketin Japonya'daki çoğunluk hissesinin satışına açık olduğu ve operasyonun değerinin yaklaşık 3 milyar dolar olabileceği bildirildi.

Starbucks'ın Japonya operasyonu, Eylül 2025 itibarıyla 1.883 mağazaya sahip. Bu sayı, şirketin dünya genelindeki mağazalarının yaklaşık yüzde 9'una denk geliyor. Japonya işi, Starbucks'ın en büyük denizaşırı şirket operasyonu olarak öne çıkıyor.

SATIŞA DAİR DETAYLAR

Kaynaklara göre Starbucks, Japonya operasyonu için birden fazla finansal danışmandan teklif aldı. Şirketin satmayı değerlendirdiği hisse oranı henüz netleşmezken, nihai değerleme beklentisinin de görüşmeler sırasında şekilleneceği ifade edildi.

Starbucks sözcüsü, Reuters'ın sorularına verdiği yazılı yanıtta, Japonya operasyonunun güçlü bir iş olduğunu belirtti. Sözcü, "Japonya'da 30 yıldır oluşturduğumuz marka bağlılığı ve güvene dikkat ediyoruz. Müşterilerimiz ve hissedarlarımız için değer yaratacak en iyi yapının ne olduğunu sürekli değerlendiriyoruz" dedi.

OPERASYONUN GEÇMİŞİ

Starbucks, Japonya operasyonunu 2014 yılında tamamen kendi bünyesine katmıştı. Şirket, Japonya'daki ortağı Sazaby League'in hisselerini yaklaşık 914 milyon dolara satın alarak operasyonu yaklaşık 1,5 milyar dolar değerlemişti.

O tarihten bu yana Japonya'daki mağaza sayısı yaklaşık 1.050'den 1.883'e yükseldi. Japonya operasyonunun halka açık bir değerlemesi bulunmazken, kaynaklar operasyonun yaklaşık 3 milyar dolar civarında değerlenebileceğini söylüyor.

2026'DA RESMİ SÜREÇ BAŞLAYABİLİR

Kaynaklardan biri, satış sürecinin resmi olarak 2026'nın dördüncü çeyreğinde başlayabileceğini belirtti. Bloomberg, haziran ayında Starbucks'ın Japonya operasyonu için hisse satışı dahil çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini bildirmişti.

Olası satışın, küresel ve yerel özel sermaye şirketlerinin ilgisini çekmesi bekleniyor.

KÜRESEL YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ

Starbucks'ın Japonya operasyonundaki olası satış, CEO Brian Niccol yönetiminde yürütülen yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak görülüyor. Şirket, kârlılığı artırmak amacıyla Kuzey Amerika'da bazı mağazalarını kapatırken, kurumsal kadrolarında da kesintiye gitti.

Mağaza yenilemeleri ve pazarlama harcamaları müşteri talebini desteklese de maliyetleri artırarak marjlar üzerinde baskı oluşturdu. Starbucks'ın uluslararası segmentinde karşılaştırılabilir mağaza satışları, son mali yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,7 arttı. Şirket, bu büyümede Japonya'nın önemli rol oynadığını belirtti.

ÇİN'DEN SONRA JAPONYA

Starbucks, geçen yıl Çin operasyonunun kontrolünü Boyu Capital'e devretmişti. Yaklaşık 4 milyar dolar değerlemeyle yapılan işlem nisan ayında tamamlandı. Şirket, Çin operasyonunun toplam değerinin, satış geliri, elinde tuttuğu hisse ve en az 10 yıllık lisans gelirleri dahil olmak üzere 13 milyar doları aşacağını açıkladı.

Japonya operasyonunda ise olası satışın Çin'deki gibi bir yapıda gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Çin operasyonu için Carlyle Group, EQT, KKR ve Bain Capital gibi birçok küresel özel sermaye şirketi teklif vermeye davet edilmişti.