ABD genelinde Starbucks mağazalarında görev yapan yüzlerce çalışan, bu hafta başında yürürlüğe giren yeni kıyafet zorunluluğuna tepki göstererek iş bıraktı.

SENDİKANIN ÇAĞRISIYLA BİRLİTKE 50 MAĞAZADA GREVE GİDİLDİ

Starbucks Workers United sendikasının çağrısıyla başlatılan grevlerin şu ana kadar 50'den fazla mağazaya yayıldığı belirtilirken, önümüzdeki günlerde daha fazla çalışanın iş bırakmasının beklendiği açıklandı.

KIYAFET ZORUNLULUĞU

Pazartesi günü devreye alınan yeni kıyafet yönetmeliğine göre baristaların artık siyah düz üst ve siyah, haki ya da mavi pantolon giymesi zorunlu hale getirildi. Şirket, her çalışana iki ücretsiz tişört verileceğini açıklasa da sendika ve çalışanlar bu uygulamanın yeterli olmadığını savunuyor. Özellikle haftada birçok vardiya çalışan baristalar, yeni kıyafetleri karşılamak zorunda kalacaklarını ve bunun maddi yük oluşturduğunu ifade ediyor.

DÜŞÜK GELİRLE YENİ KIYAFET ALMA ZORUNLULUĞU

Starbucks yönetimi ise grevlere rağmen mağazaların çoğunun açık olduğunu ve operasyonların büyük ölçüde normal seyrettiğini duyurdu.

Starbucks Workers United temsilcileri, kıyafet yönetmeliği yerine mağazalardaki personel eksikliği gibi daha acil sorunlara odaklanılması gerektiğini vurguluyor. Sendikaya göre, düşük gelirle geçinmeye çalışan birçok çalışanın yeni kıyafet alma zorunluluğu, ya maddi bir yük ya da disiplin tehdidi anlamına geliyor.

Starbucks cephesinden kıyafet düzenlemesine dair yeni bir geri adım açıklaması henüz yapılmış değil. Ancak işçilerin sesini daha gür duyurmak için önümüzdeki günlerde grevlerin daha da genişlemesi bekleniyor.