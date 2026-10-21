Kahve zinciri Starbucks, Çin pazarındaki konumunu güçlendirme ve mağaza içi deneyimi düzenleme amacıyla yeni bir karara imza attı.

Bugün itibarıyla ülke genelinde uygulanmaya başlanan yeni kurallara göre, kafelerde oturabilmek için alışveriş yapma şartı aranacak. Şirket, mağazalara asılacak duyurularla müşterilerin değişiklik hakkında bilgilendirileceğini açıkladı.

Starbucks Çin tarafından yapılan açıklamada, oturma düzenindeki değişikliğin yanı sıra 2027 mali yılına kadar sürecek kapsamlı bir yatırım planı da duyuruldu. Şirket; Çin anakarasındaki yaklaşık bin şubesini yenilemeyi, yoğun saatlerde çalışan sayısını artırmayı, dijital altyapıyı ve temel ekipmanları güncellemeyi hedefliyor.

FİYAT SAVAŞLARI VE SATIŞLARDAKİ DÜŞÜŞ

Pazardaki yerel rakiplerin yarattığı fiyat savaşları ve sert rekabet koşulları nedeniyle Starbucks Çin, son iki mali yılda karşılaştırılabilir mağaza satışlarında gerileme yaşadı.

Satışlarda dönem dönem toparlanma belirtileri görülse de şirket sürdürülebilir büyüme grafiğine ulaşmakta zorlandı. Performans verilerindeki bu dalgalanmaların ardından Starbucks, haziran ayında sona eren üçüncü çeyrek itibarıyla Çin'deki finansal sonuçlarını ayrı olarak açıklamayı sonlandırdı.

Şirket ayrıca, büyüme stratejisi doğrultusunda geçtiğimiz kasım ayında Çin’deki işletmesinin çoğunluk hissesini 4 milyar dolarlık işletme değeri üzerinden özel sermaye şirketi Boyu Capital’e devrederek yerel bir ortakla ilerleme kararı almıştı.

ABD'DEKİ UYGULAMA ESAS ALINDI

Çin’de devreye alınan bu kural, Starbucks’ın daha önce ABD’deki mağazalarında hayata geçirdiği düzenlemeyle benzerlik gösteriyor.

Şirket, 2018 yılından bu yana uyguladığı ve alışveriş yapmayan kişilerin de mağazaları ve tuvaletleri kullanmasına izin veren politikasını 2025 yılında sonlandırmıştı. CEO Brian Niccol'un mağaza deneyimini iyileştirme stratejisi kapsamında yürürlüğe konulan bu kurallarla, önceliğin ödeme yapan müşterilere verilmesi amaçlanıyor.