Kahve devi Starbucks, Çin’de artan rekabetle başa çıkmak için dikkat çekici bir adım attı. Şirket, ülkenin güneyindeki Guangdong Eyaleti'nde bulunan bazı mağazalarında ücretsiz “çalışma odaları” hizmeti başlattı. Starbucks, bu uygulamayla tüketici trafiğini artırmayı ve genç profesyonelleri yeniden mağazalarına çekmeyi amaçlıyor.

Starbucks Çin’in resmi Weibo hesabından yapılan açıklamada, çalışma alanlarının Çin’in ihracat, üretim ve teknoloji üssü konumundaki bölgelerde hayata geçirildiği belirtildi. Bu bölgeler, milyonlarca genç çalışana ev sahipliği yapıyor.

Bu adım, Starbucks’ın Çin’deki büyüme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Şirket, fiyat avantajı sunan yerli rakibi Luckin Coffee’nin yanı sıra hızla yükselen çay zincirlerinin baskısıyla satışlarını artırmak için yeni yollar arıyor. Seattle merkezli şirket, aynı zamanda mağazalarını ev ile iş arasında sosyal bir buluşma noktası olan “üçüncü mekan” olarak konumlandırma hedefini sürdürüyor.

TÜRKİYE'YE DE GELECEK Mİ?

Starbucks'ın Çin'deki bu uygulaması merak uyandırırken kahveye olan düşkünlüğü ile bilinen Türkiye'de bu haktan yararlanabilir. İlerleyen dönemlerde söz konusu politika tutar ve müşteri çekerse uygulama Türkiye'de de hayata geçirilebilir.