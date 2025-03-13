Starbusk, son zamnalarda yaşanan satış düşüşlerinin öüne geçmek için hamle yapı. Yaplan yeni dünelemeyle satışların yeniden canlandırılması hedefleniyor.

İcra Kurulu Başkanı Brian Niccol, şirketin hissedarlar toplantısında yaptığı konuşmada "Genişletilmiş oturma seçenekleri, elektrik prizleri ve bol miktarda yiyecek teşhiriyle rahat ve sıcak olan kahvehaneler hayal edin" açıklanasında bulundu.

Starbucks, satışlardaki rüzgarı tersine çevirmek ABD'de yeni mağaza tasarımlarını test ediyor. Planın önemli bir unsuru, bazı yerlerde teslim alma rafları da dahil olmak üzere mağaza içi ve mobil siparişleri daha net bir biçide ayırmak. Kahve zinciri ayrıca tekrardan tasarlanmış bir espresso barı üzerinde de çalışıyor.

Önceki CEO'nun görevden alındıktan sor eylülde göreve gelen Niccol, mağazaları daha davetkâr hale getirmek istiyor, şirketin daha önce paket servise öncelik vermeye odaklanmasının tersine. Bu da bazı durumlarda daha az oturma alanına yol açıyordu.

Niccol "Stratejik olarak bu konuda bazı hatalar yapmış olabileceğimizi düşünüyorum ve şimdi geri dönüp bunu düzeltmemiz gerekiyor" dedi.