Avrupa Birliği, uzay tabanlı iletişim altyapısında ABD'ye ve Elon Musk'ın Starlink ağına olan bağımlılığını azaltmak amacıyla dev bir yatırıma imza attı.

Belçika'nın güneyinde, Belçika Kralı Philippe'in de katılımıyla açılan 20 bin metrekarelik yeni uydu fabrikası, Avrupa'nın en büyük uydu üretim tesisi olma unvanını taşıyor. Belçikalı uydu üreticisi Aerospacelab tarafından kurulan ve 30 Kasım itibarıyla "Ectro" adını alacak olan oval şekilli bu dev tesis, tam kapasiteye ulaştığında yılda 500 uydu üreterek dünyanın en büyük üçüncü uydu fabrikası konumuna yükselecek.

264 UYDU BU TESİSTE ÜRETİLECEK

Avrupa Birliği'nin "IRIS2" adlı stratejik uydu ağı projesi kapsamında eylül ayında imzalanan 2,4 milyar avroluk dev sözleşmeyle, planlanan toplam 348 uydunun 264'ünün bu tesiste üretilmesi kararlaştırıldı.

Çalışanların ocak ayında taşınacağı fabrikada seri üretimin 2028 yılının sonuna doğru başlaması, ilk uydu fırlatmalarının ise 2029 sonunda gerçekleştirilerek ağın 2030 yılına kadar Avrupa'nın egemen ve güvenli bağlantı altyapısının temelini oluşturması hedefleniyor.

Savunma ve güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda ağustos ayında uydu sayısı 282'den 348'e çıkarılan projenin, Avrupa Birliği kurumları ve hükümetleri için güvenli iletişim kapasitesini yüzde 60 oranında artırması planlanıyor.

UKRAYNA SAVAŞI AVRUPA'YI HAREKETE GEÇİRDİ

Özellikle Ukrayna Savaşı sırasında savaş gemileri ve uçakları gibi askeri platformların iletişiminde ticari uydu ağlarına bağımlı kalmanın yarattığı güvenlik riskleri, Avrupa'yı kendi bağımsız sistemini kurmaya yöneltti.

Ancak Avrupa'nın küresel uydu interneti yarışında rakiplerini yakalaması için önünde uzun bir yol bulunuyor. Halihazırda alçak Dünya yörüngesinde 11 binden fazla uydusu bulunan Starlink, uzun vadede bu sayıyı 100 bine çıkarmayı hedeflerken; Amazon ise 400'ü aşkın mevcut uydusunu "Amazon Leo" projesiyle ilk etapta 3 bin 200'ün üzerine taşımayı planlıyor.

IRIS2 projesini yürüten SpaceRISE konsorsiyumunda SES ve Hispasat ile birlikte yer alan Fransız Eutelsat ise OneWeb ağı üzerinden 600'den fazla uyduyla faaliyetlerini sürdürüyor.