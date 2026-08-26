Rusya, SpaceX'in Starlink sistemine alternatif oluşturmak amacıyla yeni bir küresel internet ağı için çalışmalarını hızlandırdı. Rassvet adı verilen proje kapsamında 2030 yılına kadar yörüngeye 292 uydu yerleştirilmesi öngörülüyor.

Yaklaşık 5 milyar 200 milyon dolarlık bütçeyle hayata geçirilecek sistemin 2027 yılında aktif olması bekleniyor.

Sistemin öncelikli kullanım alanları arasında Sibirya ve Kuzey Kutbu gibi karasal iletişim altyapısının yetersiz olduğu bölgeler yer alıyor.

Uydular arası lazer haberleşme teknolojisiyle saniyede 1 gigabite kadar hız sunması hedeflenen ağ; uzak bölgelerin yanı sıra baz istasyonlarına, hareket halindeki hızlı trenlere ve uçaklara da kesintisiz internet sağlayacak.