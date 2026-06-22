İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın milletvekilleri ve bakanlardan gelen yoğun baskıların ardından istifa kararı alması, İşçi Partisi'nde yeni bir liderlik sürecini başlattı.

Genel seçimlerde elde ettiği büyük zaferin üzerinden iki yıl geçmeden görevi bırakacağını açıklayan Keir Starmer, İşçi Partisi'nin ulusal yürütme kurulundan liderlik yarışı için hızlı bir takvim belirlemesini isteyeceğini söyledi.

Eski Sağlık Bakanı Wes Streeting, temmuz ayında başbakanlık koltuğuna oturması güçlü bir ihtimal olarak görülen eski Greater Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ı destekleyeceğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Makerfield ara seçimini kazanan ve milletvekili olarak yemin etmeye hazırlanan Burnham, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Starmer'ın kararının bir geçiş döneminin başlangıcı olduğunu belirterek liderlik yarışında aday olacağını ilan etti.

Adaylık başvurularının 9 Temmuz'da başlaması öngörülürken, parti üyelerinin katılımıyla bir oylama yapılması durumunda sürecin parlamentonun yaz resesi döneminde tamamlanması ve Starmer'ın o zamana kadar görevde kalması planlanıyor.

TEK RAKİBİ ÇEKİLDİ

Daha önce liderlik için yarışacağını taahhüt eden ancak adaylık için gerekli olan 81 milletvekilinin desteğine sahip olup olmadığı kesin olmayan Wes Streeting'in çekilmesiyle, Andy Burnham'ın yarışa rakipsiz girmesi ihtimali doğdu.

Bu durum, Burnham'ın Avam Kamarası'nın 16 Temmuz'daki yaz resesi civarında görevi devralması anlamına geliyor.

Parti içindeki bazı milletvekilleri yeni fikirlerin tartışılması için bir yarışın yararlı olacağını savunurken, birçok milletvekili ise doğrudan bir devir teslimin, İngiltere'nin son 10 yıldaki yedinci başbakanının göreve gelmesi öncesindeki kargaşa algısını azaltacağını düşünüyor.

Adaylığını ilan eden Andy Burnham, ülkenin ekonomik büyüme, yaşam maliyeti, kamu hizmetleri ve konut gibi hayati meselelere odaklanmaya devam etmesi gerektiğini belirterek, bu geçiş sürecinin parti ve ülke için olumlu bir yenilenme olacağını ifade etti.

Hükümetten ayrılma gerekçesini "ülkenin her köşesinde milliyetçilere karşı kaybedilen mücadele" olarak açıklayan Streeting ise Burnham ile yaptığı görüşmelerin ardından, onun milliyetçiliğe karşı güçlü bir mücadele yürütebileceğine ve kapsayıcı bir parti kuracağına ikna olduğunu söyledi.