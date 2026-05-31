Milyon dolarlık transferlere hazırlanan futbol kulüplerine Danıştay’dan kötü haber geldi. Danıştay, şirketlerin statlardan kiraladığı locaların şirket faaliyetleriyle doğrudan bağlantılı olmadığına, loca harcamalarının Katma Değer Vergisi (KDV) indiriminde gider olarak yazılamayacağına hükmetti. Vergi avantajının kaldırılması nedeniyle şirketlerin loca kiralamalarında frene basabileceği, bunun da özellikle ‘büyük transfer’ planları yapan kulüplerin kasasına girecek parayı azaltabileceği belirtiliyor. Futbol ekonomisinin büyümesiyle birlikte loca kiralamaları kulüpler için kritik gelir kaynaklarından biri haline geldi. Sadece taraftarlar değil, çok sayıda şirket de müşterilerini ağırlamak, toplantı yapmak ve iş ilişkilerini geliştirmek amacıyla statlardan sezonluk loca kiralıyor. Ancak yıllardır tartışılan ‘loca gider yazılır mı?’ sorusunda yargının verdiği son kararlar şirketlerin aleyhine çıktı.

TİCARİ FAALİYET Mİ?

Şirketler, loca kiralarının ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuyordu. İş dünyası temsilcileri, locaların yalnızca maç izleme alanı olmadığını, aynı zamanda müşteri ağırlama, iş görüşmesi yapma ve şirket tanıtımı amacıyla kullanıldığını belirtiyordu. Özellikle İstanbul dışındaki şirketlerin İstanbul’da ‘3 büyük’ futbol kulübünden kiraladıkları locaların ‘şube ofis’ gibi kullandığı ifade ediliyordu.

Maliye ise loca kiralarının, şirket faaliyetleri açısından zorunlu bir harcama niteliği taşımadığı görüşünde. Bu nedenle kurum kazancından gider olarak düşülmesi ve ödenen KDV’nin indirilmesine izin vermiyor.

Transfer bütçesini etkiler

Kararın özellikle yeni sezon öncesi etkili olması bekleniyor. Şirketler şu sıralar kulüplerle yeni sezon loca görüşmelerine başlarken, gider yazılamayacak olması nedeniyle birçok firmanın daha düşük bütçeli tercihlere yönelmek durumunda kalacağı belirtiliyor. Kulüplerin yayın gelirlerinin baskı altında olduğu bir dönemde loca ve VIP gelirlerinde yaşanacak olası düşüşün transfer bütçelerini de doğrudan etkileyebileceği ifade ediliyor.