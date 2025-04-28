Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Ülker Stadyumu'nun yenileme projesi duyuruldu.

2026'nın Nisan'ında başlanması planlanan projenin 4-6 ay arasında tamamlanması bekleniyor. Gerekli izinlerin alınmasının ardından çatı kaldırılıp mevcut tribünlerin üzerine bir kat daha çıkılması hedeflenen Ülker Stadyumu'nun kapasitesi 64.160 olacak.

Söz konusu projenin ardından Fenerbahçe'nin seçime gideceği 2024 Haziran'ı akıllara geldi. Söz konusu tarihte Sarı-lacivertlilerin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, Alman bir şirket ile yönetiminde bulunan Nihat Özbağı'nın öncülük edeceği yeni bir stadyum projesinden söz etmişti.

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Nihat Özbağı da konuk olduğu bir TV programında stadyum projesi için konuştu.

'AZİZ YILDIRIM ÇOK ÜZÜLDÜ'

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Nihat Özbağı, Halk TV'de stadyum projesinin Aziz Yıldırım ve ekibine ait olduğunu iddia etti.

Özbağı yaptığı açıklamada "Stat projesi bizim projemizdi. Projeyi, Aziz Yıldırım'dan istediler. Eğer biz kongreyi kazansaydık, bu stadı kendi cebimizden yapacaktık. Stadı kendileri yapmış gibi tanıttılar, proje Aziz Yıldırım'ındır. Aziz Yıldırım projeyi emanet etti. Aziz Başkan çok üzüldü." ifadelerini kullandı.