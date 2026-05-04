21 Nisan'da Konyaspor ve Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasına jet sesleri damga vurmuş, karşılaşmadan bir hafta sonra Konya 3. Ana Jet Üssü Komutanı Tümgeneral Mete Kuş görevinden alınmıştı.

Konyaspor'a yakınlığı ile bilinen Tümgeneral Mete Kuş'un talimatı ile maç sırasında stadyumun üzerinden Sikorsky helikopterleri ile F-16'lar yakın uçuş yapıldığı öğrenilirken, Kuş'un görevden alınışının arka planını Sözcü TV programcısı Barış Terkoğlu açıkladı.

Terkoğlu, Cumhuriyet'te yayınladığı köşe yazısında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mete Kuş konusunu görüştüğü ve Erdoğan'ın onayı ile görev değişikliğinin gerçekleştiğini belirtti.

KONYASPOR TARAFTARINA 25 BİN KİŞİLİK LOKMA DAĞITTI

Öte yandan 21 Nisan'daki karşılaşmadan bir hafta önce Konyaspor-Fatih Karagümrük maçı öncesinde stadyum önünde Konya 3. Ana Jet Üssü Komutanlığı tarafından 25 bin kişilik lokma dağıtıldığı ve harcamaların TSK bütçesinden karşılandığı öğrenildi.

Konyaspor taraftarına yönelik dağıtılan lokmalar için Kuş tarafı ise “Lokma şehitler için dağıtıldı, lokmanın parasını kimin ödediğinin ne önemi var” şeklinde savunma yaptı.





Terkoğlu, yazısında yaşananları şu ifadelerle anlattı:

Konya 3. Ana Jet Üssü Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, üsteki arkadaşlarına veda mesajı yollamıştı. Mesajında “En büyük mutluluğum hiçbir arkadaşımın zarar görmemiş olmasıdır, tüm çabam bunaydı” ifadesini kullanmıştı. Bir kırgınlığın ipucu gibiydi.

Aslında tamamı okunduğunda bir şeyler olduğu belliydi. Zira “Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na görevlendirildim” diyordu. Bölgede kan gövdeyi götürürken, ortada YAŞ’ın olağan seyri yokken Türkiye’nin en önemli üssünün komutanı kızağa çekilmişti. Haliyle ortada sıradışı bir durum vardı.

Geçen salı Onlar yayınında bu konuya dair TSK’de konuşulanları anlattım. Mete Kuş’un Konyaspor ile sıradışı bir ilişkisi vardı. 21 Nisan tarihindeki Fenerbahçe maçında, sosyal medyaya, stadyum üzerinden geçen uçak ve helikopterler yansımıştı.

Aynı anda saha kenarına, F-16 fonlu “Göklerin kartallarından çimlerin kartallarına başarılar” yazan bir pankart asılmıştı. Öte yandan 12 Nisan’da, yerel medya TV42’de, “Konya 3. Ana Jet Üssü Komutanlığı, Konyaspor-Fatih Karagümrük maçı öncesinde stadyum önünde 25 bin kişilik lokma dağıtımı gerçekleştiriyor” şeklinde haber yayımlanmış, Mete Kuş’un taraftarı selamlayan görüntüleri haberde yer bulmuştu.

İşte o yayında, komutanın Konyaspor bağlantılı bir dizi olay nedeniyle görevden alındığının konuşulduğunu açıkladım. Aslında Milli Savunma Bakanlığı’nı da resmi bilgiye yer vermek için ısrarla aradım. Ama sonuç alamadım.

Meselenin ilginç yanlarından biri şuydu. Mete Kuş, popüler bir isimdi. İktidar ile yakın ilişkisi ile biliniyordu. 30 Ağustos’ta Erdoğan’ı selamlayan ama Atatürk’ü anmayan bir videosu dolaşmış, çok eleştirilmişti (Öğrendim ki o metni bakanlık iletmiş, kendisi sadece okumuş). İktidar medyasında Erdoğan’ın uçağına refakat ettiği, Erdoğan’ın ondan “bizim Mete” diye bahsettiği şeklinde haberler yer almıştı. Bu kadar popüler bir ismin görevden alınmasının kimse tarafından konuşulmaması garipti.

Olayı ortaya çıkardıktan sonra adeta Mete Kuş savaşları yaşandı. Komutanın özel ilişkisinin olduğu Yeni Şafak manşetten Kuş’a sahip çıkarken Bakanlık aynı gün yaptığı açıklamayla Kuş’un “disiplinsizlik” nedeniyle görevinden alındığını duyurdu. Öte yandan eski AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, parti içindeki kulisleri aktararak Kuş’un görevden alınmasının doğru olduğunu söyledi.

SON KARARI ERDOĞAN VERDİ

Olan bitenden sonra taraflarla konuştum, aktarayım.

Önce şunu söyleyeyim. Hemen herkes Kuş’un görevden alınmasının sıradan bir tasarruf olmadığı, Kuş’un Erdoğan’ın oluru olmadan görevden alınamayacağı konusunda hemfikir. Nitekim anlatılanlara göre, Bakan Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı ile Mete Kuş konusunu görüştü. Kuş, Saray’ın da onayıyla merkeze çekildi.



Bu süreçte Mete Kuş’un Konyaspor taraftarına dağıttığı lokma, bunu şahsi değil komutanlık hesabından yapması gündeme geldi. Kuş tarafı ise “Lokma şehitler için dağıtıldı, lokmanın parasını kimin ödediğinin ne önemi var” şeklinde savunma yaptı.

Bir de Mete Kuş’un Konyaspor’un “derin” taraftar grubu Nalçacılar’a yaptığı ziyaret de gündeme geldi. Havai fişeklerle karşılanan Kuş, dili dolaşarak ve eli kolu karışarak taraftarlara motivasyon konuşması yapıyordu. Kuş tarafı şöyle karşılık verdi: “Halkla iletişim kapsamında yapılmış normal bir ziyaretti. O gün nezle olduğu, serum aldığı için sesi farklı algılanmış olabilir. Kollarını da hep öyle kullanır. Alkol almamıştı.”

BAKANLIĞA FETÖ SUÇLAMASI

Anlatılana göre Mete Kuş hakkında bir soruşturma var. Ve bu soruşturmanın Fenerbahçe maçından önce başladığı anlaşılıyor. Tam bu süreçte Fenerbahçe maçının tuz-biber ektiği, apar topar Kuş’un görevden alındığı söyleniyor. Soruşturma gizli olduğu için içeriğine vakıf değiliz. Ama tablo bize bir şeyler söylüyor.

Daha da ilginci... Şamil Tayyar’ın mesajında işaret ettiği gibi, Mete Kuş’tan şikâyet eden AKP’li siyasetçiler var.

Konya’da konuştuğum iktidara yakın isimler, iki ayrı vekille Kuş arasında yaşanan olayları anlattılar. Yanlış anlaşılmasın. Kuş’un muhalif bir dille değil... Erdoğancı üslupla konuştuğunu, halk tabiriyle söylersek posta koyduğunu söylediler. Taraftar grubuyla yakınlaşmasını, “şehirde futbol damarını tutarak alternatif güç olma stratejisi”ne bağladılar.

Öte yandan ise...





Kuş’u destekleyenler, Yeni Şafak gibi bir cevap veriyor. Ağır bir itham ancak Milli Savunma Bakanlığı’nda iktidar görünümü altında FETÖ bağlantılı unsurların faaliyette olduğunu anlatıyorlar. “Kuş’u FETÖ yedi” mesajı veriyorlar.

EĞİTİM Mİ GÖSTERİ Mİ

Uçuş konusu ise...

Konya’da konuştuğum isimler, maça asılan pankartın üstüne bir detay daha ekledi. O gün locada “Birazdan komutan uçakları uçuracak” diye konuşmalar olduğunu söyledi. Uçuşun tesadüf olamayacağını anlattı.

Konuştuğum kimi askerler şöyle eleştirdi: “Meskûn mahalde bu kadar alçaktan uçuş normal değil. Bir hata olsa yüzlerce ölüm olur. Şimdiye kadar stadın ortasından geçen uçuş olmadı. Zaten sosyal medyada insanlar da şaşkın tepki veriyor. Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemleri’nde onaylanan uçuş profillerine bakılırsa plan ile uygulama arasındaki fark görülür.”

Kuş’u destekleyenler ise şunu söyledi: “Konya’da gece görüş gözlüğü eğitimleri rutin olarak yapılıyordu. Jetler stadyumun üzerinden geçmedi, yakınından geçti. Ses normal olarak stadyumda hissedildi. Sadece helikopter, pilotun tercihiyle üstünden geçti. Sosyal medyada bir görüntüde top toplayıcı çocuğun durumu olağan karşılayan konuşması görülüyor.”

TATBİKATTAKİ KRİTİK KONUŞMA

O kadar çok hikâye dinledim ki...

Mesela bir uzman çavuş, Hava Kuvvetleri’ne dava açmış. Mete Kuş, çavuştan yana tanık olmuş. TSK’yi yönetenler “Konu ne olursa olsun komutan TSK aleyhine tanık olamaz” demiş. Öte yandan Kuş’u destekleyenler ise “Haksızlığa uğramış bir askerin yanında olmak hata mı, bunda ne var” diye onu savunuyor.

Mesela Konya’daki Anadolu Ankası 2026 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü’nde, NATO ülkelerini hedef alan konuşmasının, TSK’nin duruşuyla ters olduğu, rahatsızlık yarattığını söyleyenler var. Öte yandan bu konuşmada TSK’nin birikimini savunduğunu, rahatsız olanların kendini sorgulaması gerektiğini söyleyenler de.





METE KUŞ NEYİ GÖSTERİYOR

Sonuç olarak...

Bir kesim, Mete Kuş şahsında, siyasetin gücünü arkasına almanın özgüveniyle kendi taraftarları arasında bile rahatsızlık yaratan başına buyruk bir asker profili çiziyor. Öbür taraf ise Erdoğan’a bağlılığını gizlemeyen buna karşın FETÖ ve tarikatlarla arası iyi olmayan çok iyi bir harekâtçı F-16 öğretmen pilotu tanımı yapıyor. Kim haklı bilmiyorum ama... İktidara en yakın gazetenin, orduyu yöneten bakanlığın atamalarını terör örgütü etkisinde olmakla suçlaması her açıdan tartışılmaya değer.

Ancak bana sorarsanız...

Kim haklı olursa olsun, TSK’nin siyasallaşmasının sonucunu yaşıyoruz. Terfilerden soruşturmalara kadar her şeyin liyakat yerine siyasetle belirlendiği koşullarda, konuşulmayan tek şey, Cumhuriyetin kuruluş felsefesine ve anayasaya bağlı kurumsal bir orduya ihtiyacımız. İlkokullara okutulan Balkan Harbi dersleri büyüklere ders olmamış anlaşılan!

Bozulmuş bir düzen, arızasını çoğu zaman en ilgisiz sanılan parçasında gösterir.





