Otomotiv grubu Stellantis (STLA), Fransa'daki üç fabrikasında üretime ekim ayında ara vereceğini açıkladı. İki tesiste üretim kesintisinin nedeni, uzun menzilli elektrikli araçlar için batarya tedarikinin talebe yetişememesi olarak belirtildi.

Şirket, Peugeot 3008 ve 5008 modellerinin üretildiği Sochaux fabrikasında 23-30 Ekim tarihleri arasında üretime ara verileceğini duyurdu. Stellantis, üretim planını değiştirmesine uzun menzilli elektrikli modeller için batarya temininde yaşanan sorunların yol açtığını bildirdi.

RENNES FABRİKASI DA BATARYA TEDARİKİNDEN ETKİLENDİ

Stellantis'in Citroën C5 Aircross üretimi yaptığı Rennes fabrikasında da 22-30 Ekim arasında üretim duracak. Şirket, bu kesintinin de batarya tedarikindeki sorunlardan kaynaklandığını açıkladı.

Batarya üretimi, Stellantis'in Mercedes-Benz ve TotalEnergies ile ortak olduğu Automotive Cells Company (ACC) tarafından gerçekleştiriliyor. ACC'nin üretim kapasitesi son dönemde artırılmış olsa da, Stellantis'in ihtiyaç duyduğu teslimat seviyesine henüz ulaşılamadığı ifade edildi.

Elektrikli araç talebindeki artış, batarya ihtiyacını daha da yükseltti. Bu durum, Stellantis açısından üretim sorununu araç talebinde zayıflık değil, belirli modeller için batarya tedarikinde yaşanan darboğaz olarak ortaya koyuyor.

MULOHOUSE'TA ÜRETİM FARKLI BİR NEDENLE DURACAK

Stellantis'in Fransa'daki üçüncü üretim kesintisi ise Mulhouse fabrikasında gerçekleşecek. Şirket, bu tesiste 15-30 Ekim arasında üretime ara vereceğini açıkladı.

Ancak Mulhouse'taki üretim kesintisinin Sochaux ve Rennes'teki batarya tedarik sorunlarıyla aynı nedene dayanmadığı belirtildi.

Stellantis, Fransa'daki bu fabrikalarla birlikte Peugeot ve DS modellerinin yanı sıra elektrikli ve hibrit araç üretimi yapıyor. Sochaux, grubun elektrikli araç dönüşümünde STLA Medium platformunun üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

BATARYA ÜRETİMİ ARTIYOR AMA TALEP DAHA HIZLI BÜYÜYOR

Batarya tedarikçisi ACC, son dönemde üretimini artırmasına rağmen Stellantis'in uzun menzilli elektrikli otomobiller için ihtiyaç duyduğu batarya miktarına yetişmekte zorlanıyor.

Bu tablo, otomotiv sektöründe elektrikli araç dönüşümünün yeni darboğazlarından birini gösteriyor. Üreticiler elektrikli araç üretim kapasitesini artırırken, batarya hücresi ve modül üretimindeki kapasite artışı aynı hızda gerçekleşmiyor.

Stellantis, Avrupa'daki batarya ve elektrikli araç üretim kapasitesini genişletmek için yeni yatırımlar açıklamıştı. Şirketin CATL ile İspanya'da kurduğu batarya fabrikasının da önümüzdeki dönemde üretime geçmesi planlanıyor.