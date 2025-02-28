Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis, Eylül 2024'te yayımladığı finansal rehberle uyumlu olarak yılı 8,6 milyar avro düzeltilmiş faaliyet geliriyle tamamladı. Şirketin endüstriyel likiditesi 49,5 milyar avro olurken, endüstriyel net finansal pozisyon 15,1 milyar avro olarak gerçekleşti. Şirket, 2024'ü 5,5 milyar avro net kar ile tamamladı.

Hissedar onayına sunulmak üzere hisse başına 0,68 avro temettü önerildi. Bu, yaklaşık yüzde 5'lik getiriye karşılık geliyor. 2025 finansal öngörüleri kapsamında, "pozitif" net gelir büyümesi, "orta tek haneli" düzeltilmiş faaliyet geliri marjı ve "pozitif" endüstriyel serbest nakit akışı hedefleniyor.

Stellantis'in yeni üst yöneticisinin (CEO) atanma süreci devam ederken, bu sürecin 2025'in ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. Şirket, bu süreçte operasyonlarına odaklanırken, STLA Medium ve STLA Large platformlarına dayanan ilk modellerin 2024'te piyasaya sürülmesiyle yeni nesil ürün geçişine başladı. Ayrıca, Citroen C3/e-C3'ün Avrupa'da pazara sunulmasıyla birlikte Smart Car platformunun küresel çapta yaygınlaşması için önemli adımlar atıldı.

STLA PLATFORMLARI YENİ NESİL ÜRÜNLER PAZARA SUNULUYOR

Şirketin yeni çok enerjili STLA Medium platformu, Peugeot E-3008, E-5008 ve yeni Opel Grandland modellerini desteklerken, bu araçlar tamamen elektrikli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit seçenekleriyle sunuluyor. Aralık ayında tanıtılan DS N 8 modeli ise 750 kilometreye varan menziliyle dikkati çekiyor.

STLA Large platformu, Dodge Charger Daytona, Jeep Wagoneer S ve Jeep Cherokee'nin yerini alan model gibi yeni araçları desteklerken, gelecekte Alfa Romeo, Chrysler ve Maserati modelleri için de kullanılacak.

Şirketin ticari araçlar için geliştirdiği STLA Frame platformu ise şasi üzerine gövdeli pick-up ve SUV modelleri için tasarlandı. 2025'te Ram 1500 Ramcharger modelinin ardından menzil artırıcı hibrit teknolojisine sahip Jeep araçlarının piyasaya çıkması planlanıyor.

Smart Car platformu da Citroen C3/e-C3, yeni C3 Aircross, Opel Frontera ve Fiat Grande Panda gibi uygun fiyatlı modellerin üretimine temel oluştururken, Citroën Basalt modeli Hindistan ve Güney Amerika pazarlarına sunuldu.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÇÖZÜMLER GELİŞTİRİLİYOR

Stellantis, yapay zeka teknolojilerini ürünlerine ve süreçlerine entegre etmeye devam ediyor. Şirket, Mistral AI ile ortaklaşa gelişmiş bir araç içi asistan üzerinde çalışırken, STLA AutoDrive 1.0 adlı ilk otomatik sürüş sistemini tanıttı. Eller ve gözler serbest (SAE Seviye 3) sürüş işlevine sahip bu sistem, STLA Brain ve STLA SmartCockpit ile birleşerek araç zekasını, otomasyonu ve kullanıcı deneyimini ileri seviyeye taşıyacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Yönetim Kurulu Başkan John Elkann, 2024'ün stratejik açıdan önemli dönüm noktalarına ulaştıkları bir yıl olduğunu belirtti.

Elkann, "Özellikle yeni çok enerjili platformların ve ürünlerin dağıtımına başladık ve bu 2025'te de devam edecek. Ortak girişimlerimiz aracılığıyla EV bataryalarının üretimini ve Leapmotor International ortaklığını başlattık. Stellantis'in özverili ve yetenekli çalışanları, enerji ve kararlılıkla ilerliyor, önemli paydaşlarla etkileşim kuruyor ve müşterilerimizin karar alma sürecini daha da kolaylaştırıyor. 2025'te pazar payı kazanmaya ve finansal performansı iyileştirmeye odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı