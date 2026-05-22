Palantir CEO'su Peter Thiel ve ABD Başkanı'nın oğlu Donald Trump Jr. gibi isimlerin desteklediği ilk "steroid Olimpiyatları" bu hafta sonu Las Vegas'ta sporcuları bir araya getiriyor.

Vücutlarını kas geliştirici ilaçlarla dolduran atletler, insan üstü bir yarışa girmek üzere hazırlık yapıyor. İlaç şirketleri ise, atletler üzerinden reklam yarışına girdi.

Bu etkinlik Donald Trump Jr ve milyarder Peter Thiel gibi isimlerin yanı sıra Orta Doğulu finansörlerin güçlü maddi desteğini arkasına aldı.

Las Vegas'taki Resorts World gazinosunda yapılacak yarışlarda dünya rekoru kıran sporcular 1 milyon dolar ödül kazanacak.

Birinci olanlar ise 250 bin dolarlık büyük ödülü evine götürecek. Bu devasa ödüller Fred Kerley ve Ben Proud gibi Olimpiyat madalyalı elit sporcuları bile cezbetmeyi başardı.

PARA İÇİN İLAÇ ALDILAR

Organizasyona 42 sporcu katılacak. Atletizm, yüzme, halter gibi branşlarda mücadele edecek olan yarışmacıların ise aklında kazanacakları ödüller var.

Yarışmacıların çoğu temiz spor geçmişine sahip olan ancak daha önce böyle büyük paralar kazanmamış kişilerden oluşuyor.

Eski İrlandalı olimpik yüzücü Max McCusker, amacının para kazanmak olduğunu belirtti.

McCusker, "Tüm kariyeri boyunca kazandığı paranın 25 katını burada tek seferde alabileceğini görünce teklifi kabul ettiğini" açıkça söyledi.

Ancak Dünya Anti-Doping Ajansı Başkanı Witold Banka bu tehlikeli etkinliğin mutlaka durdurulması gerektiğini savundu.

Dünya Atletizm Birliği Başkanı Sebastian Coe ise tüm bu girişimi tamamen saçmalık olarak nitelendirdi.

Dünya Su Sporları Federasyonu da yarışmaya katılan sporcuları kendi etkinliklerinden men edeceğini duyurdu.

ATLET GELİŞİRKEN ŞİRKETLER PARA KAZANIYOR

Abu Dabi'de dört ay geçiren sporculara doktorlar gözetiminde anabolik steroid, testosteron ve büyüme hormonu gibi maddeler verildi.

Biyobelirteçlerle vücut reaksiyonları anlık takip edilen McCusker antrenman sonuçlarını "çılgınca" olarak nitelendirdi.

Vücut yağ oranının yüzde 6,4 seviyesine düştüğünü söyleyen McCusker süreci "Bu durum tamamen ezber bozuyor. Paris 2024 sonrası emekli olmama rağmen şu an Olimpiyat öncesinden bile daha hızlı yüzüyorum. Kesinlikle bazı dünya rekorlarının kırılacağını şimdiden öngörebiliyorum" dedi.

İlaç üreticileri ise sağlık ve dış görünüş için yeni nesil performans artırıcı ilaçları pazarlamak adına büyük bir yarışa girdi.

Sporcuların başarılı olması halinde, kullandıkları ilaçların reklam değer bir hayli artıyor. Bu sebeple şirketler daha etkili ilaçlar üretmeye odaklanıyor.

İLAÇ ŞİRKETLERİNİN TEST ALANI OLDU

Şirketin kurucu ortağı Christian Angermayer Las Vegas'taki yarışmaları klinik deney alanı gibi kullanıyor.

Şirket bu sayede büyük ilaç firmaları tarafından tescillenmemiş peptidler için fikri mülkiyet hakları elde etmeyi hedefliyor.

Angermayer bu maddelerin büyük ölçüde gözden kaçırıldığını belirtti ve Financial Times gazetesine verdiği demeçte "Bu peptidler gerçekten gözden kaçıyor. Ben peptidleri her geçen gün hızla büyüyen bir gösteriş pazarının çok önemli bir parçası olarak görüyorum" dedi.

Zayıflama ilaçlarının başarısından sonra tüketiciler test edilmemiş peptidlere akın etti.

Bu maddeler sosyal medya çılgınlığıyla beraber dış görünüşü mükemmelleştirme ve hayatı kolaylaştırma akımlarının bir parçası haline geldi.

Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr da bu ürünleri teşvik etti ve nisan ayında düzenlemeli erişimi geri getireceklerini açıkladı.

Peptidler şu anda belirli tedaviler ve araştırma amaçları için yasal boşluklar sayesinde ABD genelinde yaygın olarak bulunabiliyor.

Florida merkezli hukuk firmasından Edgar Asebey konuya dair "Piyasada yüzlerce internet sitesi var. Bazı şirketler düzenlenmemiş ürünler sattıklarını açıkça belirtiyor. Diğerleri ise bunu hiç düşünmeden hareket ediyor ve hepsi şu an piyasada bulunuyor" açıklamasını yaptı.

TRUMP JR'IN FİKRİ GERÇEK OLDU

Yüzme ile atletizm ve halter branşlarında yarışan 42 küresel sporcuyu barındıran Geliştirilmiş Oyunlar (Enhanced Games) fikri Trump'a yakın muhafazakarlar tarafından desteklenen bir girişim şirketi tarafından ortaya atıldı.

Enhanced, kendisini ABD güreşi devi WWE benzeri bir eğlence şirketi olarak pazarlıyor.

Ancak şirket aynı zamanda erkeklere takviye ilaçları satan Hims ile rekabet etmeyi amaçlayan bir ilaç dağıtım işi de yürütüyor.

Şirket şu anda test edilmemiş kas geliştici ilaç olan peptidleri satmak amacıyla yarışan yüzlerce sağlık girişimiyle doğrudan rekabet ediyor.