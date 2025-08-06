UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda yarın Beşiktaş ile sahasında karşılaşacak İrlanda ekibi St. Patrick’s’in teknik direktörü Stephen Kenny, çok büyük bir kulübe karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Maçın oynanacağı Tallaght Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kenny, “Her şeyden önce yarın hazır bir takım olarak sahaya çıkmalıyız. Aksi olursa ilk 10 dakikada maçın kontrolünü kaybedebiliriz. Kendimize güvenmeli ve oyunu kontrol edecek şekilde mücadele vermeliyiz.” diye konuştu.

UEFA Konferans Ligi’nde önceki turlarda Litvanya ve Estonya ekiplerinin elediklerinin hatırlatan Kenny, “Bizim için büyük bir adım. Geçen yıl da Başakşehir ile oynadık. Oyuncularımız üst düzey bir Türk takımıyla oynama deneyimine sahip ve bu konuda tecrübeliler. Eğer turu geçebilirsek İrlanda futbol tarihinin en büyük zaferlerinden biri olacaktır. Türkiye’nin en büyük takımlarından birine karşı sahaya çıkacağız. Bu yüzden maçı dört gözle bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.

Beşiktaş maçına çok az bir zaman diliminde hazırlandıklarını dile getiren 53 yaşındaki deneyimli teknik adam, ”Rakibimizin hazırlanmak için bir hafta zamanı vardı. Çok sayıda uluslararası oyuncuya sahip olduklarını biliyoruz. Geçen yıl Avrupa takımlarına karşı iyi oynayabileceğimizi gösterdik. Bundan güç alabilir ve yarına taşıyabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı oynamayı dört gözle bekliyordum”

St. Patrick's forması giyen genç yıldız Mason Melia ise tüm takımın heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek, “Geçen yıl bir Türk takımıyla, İstanbul'la oynamanın tadını biraz aldım. Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı oynamayı dört gözle bekliyordum. İyi bir kadromuz var ve kazanmak için sahada olacağız.” dedi.

UEFA Konferans Ligi 1. turunda Litvanya ekibi Hegelmann’a karşı kariyerinin Avrupa kupalarındaki ilk golünü atan 17 yaşındaki futbolcu, “Ben oyunumu kimseye göre şekillendireceğimi sanmıyorum, sadece o an bana doğru geleni yapıyorum. Bu gerçekten çok hoşuma gidiyor.” şeklinde görüş belirtti.