Steve Jobs'un her 6 ayda bir aynı model yeni bir araba kullandığı yıllardır anlatılıyor. Kimi bu alışkanlığı araçlardaki çiziklere bağladı, kimi ise arkasında çok daha farklı bir neden olduğunu öne sürdü. 2011'de ortaya çıkan bir açıklamaya göre Jobs, bu yöntemle plaka takma zorunluluğundan kaçınıyordu.

Her 6 ayda bir yeni araba kullanıyordu

Apple'ın kurucusu Steve Jobs, teknoloji dünyasındaki yenilikleri kadar sıra dışı alışkanlıklarıyla da tanınıyordu. Bunlardan biri de otomobilleriyle ilgiliydi.

Anlatılanlara göre Jobs, kullandığı arabayı yaklaşık 6 ayda bir değiştiriyordu. Üstelik yeni aracı da eskisiyle aynı model ve renkte oluyordu. Bu nedenle çevresinde, otomobillerde oluşan en küçük çizikten bile rahatsız olduğu yönünde söylentiler dolaşıyordu, ancak bu alışkanlığın arkasında başka bir neden olabileceği öne sürüldü.

Asıl neden plaka takmamak mıydı?

2011 yılında Apple'da çalışan bilgisayar güvenliği uzmanı John Callas, teknoloji sitesi ITWire'da yayımlanan yazısında Jobs'un otomobil değiştirme alışkanlığına ilişkin bir açıklama paylaştı.

Callas'ın aktardığına göre Jobs, kiralama şirketiyle yaptığı özel bir anlaşma sayesinde yaklaşık 6 ayda bir aynı modelin yeni bir örneğini alıyordu. Böylece Kaliforniya'daki plaka düzenlemelerinden yararlanarak aracına kalıcı plaka takmadan kullanmayı sürdürüyordu.

O dönemde yeni araçlar için geçerli olan kurallar, belirli koşullarda plaka takılmadan araç kullanmaya izin veriyordu. İddiaya göre Jobs, otomobilini değiştirme zamanını bu sürenin sonuna göre ayarlıyordu.

Böylece her seferinde farklı bir otomobil seçmek yerine aynı modelin yeni bir örneğine geçiyordu, ancak bu anlatımın tüm ayrıntıları bağımsız biçimde doğrulanmış değil. Bu nedenle plaka meselesi, Jobs'un alışkanlığına ilişkin öne çıkan açıklamalardan biri olarak değerlendiriliyor.

Önce Porsche, sonra Mercedes kullandı

Jobs'un otomobil tercihlerinde de benzer bir tutarlılık vardı. Bir dönem Porsche 911 Cabriolet kullanan Jobs, daha sonra Mercedes-Benz SL55 AMG modeline geçti.

Anlatılanlara göre araçlarını değiştirdiğinde de aynı model ve rengi tercih ediyordu. Böylece otomobili yenilense bile dışarıdan bakıldığında değişiklik fark edilmeyebiliyordu.

Bu tercih, Jobs'un sade tasarıma ve tutarlılığa verdiği önemle ilişkilendirildi., ancak otomobillerini neden aynı modelle değiştirdiğinin tek sebebinin bu olduğunu söylemek mümkün değil.

Kızı da araba alışkanlığını anlatmıştı

Jobs'un otomobilleriyle ilgili hikâye, kızı Lisa Brennan-Jobs'un Small Fry adlı anı kitabında anlattıklarıyla da gündeme geldi.

Lisa Brennan-Jobs, babasının araba değiştirme alışkanlığını çocukluk anıları arasında aktardı. Anlattığına göre, babasına kullanmayı bıraktığı arabayı kendisine verip veremeyeceğini sordu, ancak bu isteğine olumlu yanıt alamadı.

Aynı anlatıda Jobs'un, Macintosh bilgisayarının satışında önemli başarı elde eden satış temsilcisi Craig Elliott'a bir araba hediye ettiği de belirtiliyor.

Bu anı, Jobs'un otomobillerini neden sık sık değiştirdiği sorusuna tek başına yanıt vermese de alışkanlığının aile yaşamına nasıl yansıdığını gösteriyor.

Bu yöntem bugün de uygulanabilir mi?

Jobs'un araç değiştirme alışkanlığı, Kaliforniya'daki plaka kurallarından yararlandığı iddiasıyla birlikte anılsa da o dönemde geçerli olan düzenlemeler zaman içinde değişti.

Bu nedenle Jobs'un uyguladığı öne sürülen yöntemin günümüzde aynı şekilde kullanılabileceğini varsaymak doğru olmaz.

Yıllar boyunca anlatılan bu hikâyenin en dikkat çekici yanı ise aynı model arabayı tekrar tekrar kullanması değil, bu tercihin arkasında çiziklerden kaçınmaktan çok daha farklı bir neden bulunabileceği iddiası.