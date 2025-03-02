Teknoloji devi Apple’ın kurucusu Steve Jobs’ın 1984 yılında tanıttığı Macintosh bilgisayarının simgelerinden biri haline gelen pembe-yeşil çizgili papyon, açık artırmada 35 bin 750 dolara alıcı buldu. Başlangıçta 2 bin dolara satılması beklenen papyon, büyük bir sürprizle rekor bir fiyata satıldı.

JOBS'IN SADE TARZI VE İKONİK PAPYONU

Steve Jobs, her zaman tercih ettiği siyah boğazlı kazakları ve sade giyim tarzıyla tanınsa da, bu papyonu 1984’te Macintosh’un tanıtımında kullandığında da dikkatleri üzerine çekmişti. Ayrıca, 1983 yılında Colorado’daki Uluslararası Tasarım Konferansı’nda da bu papyonu takmış ve espri yaparak "Bana 60 dolar verdiler, ben de papyon taktım" demişti.

BÜYÜK İLGİ VE YÜKSEK TEKLİFLER

Papyon, 27 farklı kişi tarafından teklif verilerek, büyük bir ilgiyle karşılandı. İlk tahminlerin çok ötesine geçerek 35.750 dolara satılması, Steve Jobs’ın eşyalarına olan ilginin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

DAHA ÖNCEKİ AÇIK ARTIRMALAR

Steve Jobs’a ait daha önceki eşyalar da açık artırmalara sunulmuştu. Siyah kazakları ve eski kartvizitleri daha önce benzer şekilde yüksek fiyatlara satılmıştı.