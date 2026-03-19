Galatasaray, 1-0'lık avantajla konuk olduğu İngiltere temsilcisi Liverpool'a 4-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti. Mücadelenin ardından TNT ekranlarında değerlendirmelerde bulunan eski Liverpool kaptanı Steven Gerrard, Galatasaray’ın performansını sert sözlerle eleştirdi... Gerrard, “Galatasaray baştan sona utanç vericiydi. Yerde yuvarlandıklarını gördünüz, bu acınasıydı. Bazı ciddi sakatlıklar yaşadılar ama Liverpool onları sıradan bir takım gibi gösterdi. Bence çok acınasıydılar” dedi. Gerrard'ın bu yorumları sosyal medya taraftarlardan büyük tepki topladı.

