İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

ODENPLAN MEYDANI'NDA TOPLANDILAR

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bir araya gelen kalabalık, Odenplan Meydanı'nda toplandı. Eylemciler, İsrail ordusunun bölgeye yönelik hava saldırılarının yanı sıra ateşkes ihlallerine de tepki gösterdi.

‘GAZZE'DE ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLÜYOR’

Gösteri sırasında "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Lübnan'a saldırılar durdurulsun" ve "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşındı.

Eylemciler, Gazze'ye yönelik saldırıların sona erdirilmesini isterken, İsveç hükümetine de İsrail'e yapılan silah satışlarını durdurma çağrısında bulundu.

'POLİTİKACILAR YAPMALARI GEREKENİ YAPMIYOR'

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Hakan Larsson yaptığı açıklamada, Filistin halkına destek vermek amacıyla meydanda bulunduğunu söyledi.

Gazze'deki insani durumun giderek ağırlaştığını belirten Larsson, "Gazze'de çocukların aç bırakılması, insanların her gün bombalanıp öldürülmesi devam ediyor. Politikacılarımız yapmaları gerekeni yapmıyorlar. Bu yüzden insanları bir araya getirmek, İsrail'in saldırı savaşına son vermek ve Orta Doğu'da barışın sağlanması için protesto düzenlemeliyiz" ifadelerini kullandı.

GAZZE'DEKİ SAĞLIK VE EĞİTİM ALTYAPISINA DİKKAT ÇEKTİ

Larsson, Gazze'de sağlık ve eğitim alanındaki altyapının büyük ölçüde zarar gördüğünü savunarak, "Gazze'deki durum hala çok kritik. Hiç hastane kalmadı, okulları bombaladılar. Çocuklar açlık çekiyor, tıbbi malzeme alamıyorlar çünkü İsrail yardımları sınırda durduruyor. Bu yüzden devam eden bu soykırımı durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" dedi.

‘LÜBNAN'DA DA BENZER DURUMLAR YAŞANIYOR’

İsrail'in saldırılarının Lübnan'a da yayıldığını ifade eden Larsson, "Lübnan'da da benzer durumlar yaşanıyor, köyleri bombalamaya, insanları öldürmeye devam ediyorlar. İsrail'i durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" diye konuştu.