Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe'nin yeniden şampiyonluk yarışına gireceğini düşündüğünü söyledi.

Rakibinin zor bir süreçten geçtiğini belirten Stoilov, "Fenerbahçe zor bir süreçten geçiyor, iyi bir takım, iyi oyunculardan kurulu. Tekrar yarışa gireceklerini onlar adına bir şeyin bitmediğini düşünüyorum" dedi.

"İLK YARIDA RAKİBİMİZE GEREĞİNDEN FAZLA SAYGI GÖSTERDİK"

Karşılaşmayı zor ve sert bir mücadele olarak değerlendiren Stoilov, iki takımın da oynamak ve gol atmak istediğini söyledi. İlk yarıda kendilerinin fırsatları kullanamadığını, Fenerbahçe'nin ise bulduğu pozisyonu değerlendirdiğini belirten teknik direktör, şöyle konuştu:

"İlk yarıda rakibimize gereğinden fazla saygı gösterdik. İkinci yarıya daha iyi başladık, fırsatlar yakaladık ve bunları değerlendirerek buradan çok önemli bir galibiyet aldık."

SAKATLIKTAN DÖNEN OYUNCULARA DİKKAT ÇEKTİ

Takımının performansını her geçen gün geliştirdiğini ve genç oyuncularının özgüven kazandığını ifade eden Stoilov, sezon başındaki savunma sorunlarına da değindi:

"Bunu bahane olarak söylemeyi sevmiyorum ama sezon başında 4-5 savunma oyuncumuz sakattı. Hiçbir zaman istediğimiz savunma hattını oluşturamadık. Kaybettiğimiz maçlarda bile 2-3 gol atmıştık, bu da sıkıntımızın savunmada olduğunu gösteriyordu. Bu oyuncular geri gelince performansımız artmaya başladı."

Her maç gol atmalarının kendileri açısından önemli olduğunu vurgulayan Stoilov, mümkün olduğunca her karşılaşmada önde baskıyla oynamayı düşündüklerini söyledi.