Avrupa Birliği, son yılların en düşük gaz depolama seviyeleriyle kış sezonuna hazırlanıyor. Ağustos ayının son haftası itibarıyla kıta genelindeki depoların doluluk oranı yüzde 63 seviyesinde kaldı.

Geçmiş yılların ağustos sonu ortalaması olan yüzde 80'in belirgin şekilde altında kalan bu oran, mevcut depolama hızının sürmesi durumunda kış mevsimine son beş yılın ortalamasının yaklaşık beşte biri oranında eksik stokla girileceğini gösteriyor.

Süreçte Körfez bölgesinden yapılan petrol ve gaz ihracatındaki aksamalar, geçtiğimiz kış mevsiminin soğuk geçmesi ve yaz aylarındaki sıcak dalgaları nedeniyle elektrik üretiminde gaz kullanımının artması etkili oldu.

ÜLKELERİN DEPO SEVİYELERİ ARASINDAKİ FARK GENİŞLİYOR

Tedarik ve depolama durumunda ülke bazlı farklılıklar dikkat çekiyor. İtalya ve Polonya depolarındaki doluluk oranını yüzde 80'in üzerine taşırken, Almanya'da doluluk yüzde 50 seviyelerinde seyrediyor. Belçika'da yüzde 51, Hollanda'da ise yüzde 45 olarak ölçülen stok seviyeleri Batı Avrupa genelinde tedarik endişelerini artırıyor.

Depolama kapasitesi sınırlı olan Birleşik Krallık ise küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşı daha hassas bir konumda yer alıyor. İhtiyacını boru hatları ve LNG tankerleriyle karşılayan ülkede, Centrica yetkilileri depolardaki mevcut gaz miktarının oldukça düşük seviyelerde olduğunu ifade ediyor.

FİYATLARDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ VE FATURALARA YANSIMA RİSKLERİ

Piyasa değerlendirmelerinde kış aylarında fiziksel bir gaz kesintisi ya da kıtlığı öngörülmemekle birlikte, fiyatlama süreçlerinde yukarı yönlü hareketlilik yaşanıyor. Gösterge gaz fiyatı megavatsaat başına 68 Euro seviyesini aşarak yıl başındaki değerinin iki katına ulaştı.

Orta Doğu kaynaklı gaz akışının sağlanamaması ve havaların soğuk seyretmesi durumunda, kıtaya gerekli sevkiyatın çekilebilmesi amacıyla gösterge fiyatların megavatsaat başına 100 Euro'nun üzerine çıkabileceği öngörülüyor. Enerji piyasası düzenleyicisi Ofgem de artan maliyetlerin hanehalkına yansıyacağını belirterek, ortalama faturalarda ekim ayından itibaren yüzde 4 oranında artış yaşanacağını bildiriyor.