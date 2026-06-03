Gümüş fiyatları güçlü ABD verilerinin yarattığı baskıya rağmen arz endişeleri ve sanayi talebinin etkisiyle sakin seyrini korumaya çalışıyor.

Ons gümüş çarşamba günü dalgalı seyrini sürdürürken12.44'te 74,21 dolar civarında işlem görüyor.

Yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası, küresel arz görünümü ve sanayi tarafındaki gelişmelere çevrildi.

GÜMÜŞTEKİ ARZ AÇIĞI FİYATLARI DESTEKLİYOR

Gümüş piyasasında uzun vadeli görünümde arz sıkıntısı etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Silver Institute ve Metals Focus tarafından hazırlanan Dünya Gümüş Araştırması'na göre, 2026 yılında küresel gümüş piyasasında üst üste altıncı kez arz açığı yaşanması bekleniyor.

Yayımlanan raporda, üretimin güçlü sanayi talebini karşılamakta yetersiz kalması nedeniyle arz açığının 46,3 milyon onsa ulaşabileceği aktarıldı.

Özellikle güneş enerjisi teknolojileri, yapay zeka veri merkezleri ve elektrikli araç sektörlerinden gelen talebin gümüş piyasasına destek sağlamaya devam ettiği ifade ediliyor.

GÜMÜŞTE KRİTİK SEVİYELER

Teknik göstergelere göre gümüş fiyatları son haftalarda dar bir bantta hareket ediyor. başlayabileceğini değerlendiriyor.

Yukarı yönlü hareketlerde 74,10 dolar ve 75,11 dolar seviyeleri ilk direnç noktaları olarak takip edilirken, direnç seviyesinin aşılması durumunda 76,57-77,02 dolar aralığı gündeme gelebilir.

Ancak geri çekilmelerde ise 73,08 dolar, 72,50 dolar ve 71,76 dolar seviyeleri destek noktaları olarak öne çıkıyor.

GÜÇLÜ ABD VERİLERİ FED BEKLENTİLERİNİ ETKİLİYOR

Gümüş fiyatları üzerinde kısa vadede ABD verileri de etkili oluyor.

ABD'de açıklanan son JOLTS raporuna göre açık iş sayısının beklentilerin üzerinde artarak son iki yılın en yüksek seviyesine çıkması, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirdi.

UZUN VADELİ TALEP GÜÇLÜ KALIYOR

Analistler, güçlü ABD verilerinin kısa vadede doları destekleyerek gümüş üzerinde baskı oluşturabileceğini ancak sanayi talebi ve arz sıkıntısının fiyatları desteklemeye devam ettiğini belirtiyor.

Yeşil enerji dönüşümü, teknoloji yatırımları ve azalan stokların, gümüş piyasasının uzun vadeli görünümünde önemli rol oynamayı sürdüreceği değerlendiriliyor.

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