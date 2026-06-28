Fransa'da hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaşması üzerine vatandaşlar, binaları serin tutmak amacıyla pencerelerini tebeşir boyasıyla kaplama yöntemine yöneldi. Ülkede "Blanc de Meudon" adıyla bilinen kalsiyum karbonat esaslı tebeşir tozu, talebin hızla artması nedeniyle stoklarda tükendi.

GÜNEŞ IŞINLARINI YANSITARAK İÇERİYİ SERİN TUTUYOR

Sosyal medyada yayılan yöntem kapsamında tebeşir tozu suyla karıştırılarak ev ve okul pencerelerinin dış yüzeyine uygulanıyor. Cam üzerinde oluşan beyaz tabaka, içeriye gün ışığının girmesini engellemezken güneş radyasyonunu ve ısıyı büyük oranda geri yansıtıyor.

Tebeşirin ana maddesi olan kalsiyum karbonat, güneş ışınlarına karşı yüksek direnç gösteren mineraller arasında yer alıyor. Uzmanlar, klimaların dışarıya sıcak hava üfleyerek şehirleri daha da ısıtmasına karşılık bu yöntemin çevre dostu bir alternatif sunduğunu belirtiyor.

BEYAZ ÇATI VE PENCERE UYGULAMASI AVRUPA'DA YAYGINLAŞIYOR

Fransa genelinde yoğun ilgi gören bu uygulama, Güney Avrupa ülkelerinde yüzyıllardır kullanılan beyaz ev geleneğiyle benzerlik taşıyor. Kıta genelinde binaların çatılarını beyaza boyama akımının ardından pencerelerin de beyazlatılması, sürdürülebilir serinleme arayışlarının bir parçası oldu.