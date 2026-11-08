Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Bernd Storck, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında siyah-beyazlıları tebrik etti.

Storck, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, galibiyeti hak ettiklerini düşünüyorum." dedi. Rakipleriyle aralarındaki seviye farkına da değinen Alman teknik adam, "Beşiktaş bizim seviyemizde değil daha üst seviyede." ifadesini kullandı.

SAVUNMAYA İKİ ORTA SAHA OYUNCUSU

Karşılaşmanın ilk 20 dakikasında iyi oynadıklarını ve rakibi kalelerine getirmediklerini söyleyen Storck, Thalisson'un sakatlığının ardından savunmada sorun yaşadıklarını anlattı. Thalisson'un oyuna devam etmek istediğini ancak ağrısı nedeniyle bunu başaramadığını belirten Storck, yedikleri golün ardından diğer stoperlerinin de kırmızı kart gördüğünü hatırlattı.

Storck, "Defans hattındaki iki oyuncuyu kaybettik. Defans organizasyonumuzu değiştirmek zorunda kaldık. İki orta saha oyuncumuzu o pozisyona getirdik." diye konuştu.

İkinci yarıda iyi mücadele ettiklerini dile getiren Storck, baskı artınca üçüncü golü de yediklerini söyledi. Önlerindeki Gaziantep FK karşılaşmasına çok iyi hazırlanacaklarını ve konsantre olacaklarını belirtti.

"KAPTANIMIZI SEZON SONUNA KADAR KAYBETTİK"

Şu anda ligde kalıp kalmayacaklarını düşünmediğini ifade eden Storck, takımına güvendiğini ancak sezon boyunca çok fazla sakatlık yaşadıklarını vurguladı.

Storck, "İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ligde kalıp kalmayacağımızı önümüzdeki maçlar belirleyecek. Bu sezon sakatlıklar çok fazla oldu. Kaptanımızı sezon sonuna kadar kaybettik, başka sakatlarımız da var. Şu anda sadece bir sonraki maçı düşünüyorum." dedi.

Önceki karşılaşmalarda futbol oynamaya çalışan bir ekip olduklarını söyleyen Storck, Alanya maçını örnek gösterdi. Benzer performanslar sergilemeleri halinde takımı ligde tutacaklarını düşündüğünü kaydetti.